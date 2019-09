Anche su Samsung Galaxy Note 10 la fotocamera frontale diventa un LED di notifica

TENAA pubblica un render e conferma le specifiche di Samsung Galaxy M30s - Anche la super batteria : Arriva anche la conferma TENAA sulle specifiche tecniche del Samsung Galaxy M30s, smartphone di fascia bassa con tripla fotocamera e una super batteria. L'articolo TENAA pubblica un render e conferma le specifiche di Samsung Galaxy M30s, anche la super batteria proviene da TuttoAndroid.

Wind propone a rate ad alcuni clienti Anche i Samsung Galaxy A10 - Note 10 e Note 10+ : Da lunedì 9 settembre Wind invierà ad alcuni clienti selezionati appositi SMS informativi con la proposta di acquistare a rate tre nuovi smartphone Samsung L'articolo Wind propone a rate ad alcuni clienti anche i Samsung Galaxy A10, Note 10 e Note 10+ proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe arrivare Anche in variante “KlaytnPhone” : Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe arrivare in Corea del Sud anche in una particolare variante denominata "KlaytnPhone", dedicata alle criptovalute. Ecco quando dovrebbe essere svelata e quali saranno le sue particolarità. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe arrivare anche in variante “KlaytnPhone” proviene da TuttoAndroid.

Ecco degli sfondi per nascondere il foro del display dei Samsung Galaxy Note 10 - Anche del Galaxy Store : Ecco due belle raccolte di sfondi da Reddit e dal Galaxy Store per nascondere o sfruttare in modo originale il foro nel display nei nuovissimi Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+. L'articolo Ecco degli sfondi per nascondere il foro del display dei Samsung Galaxy Note 10, anche del Galaxy Store proviene da TuttoAndroid.

Finalmente è tempo di Android 9 Pie Anche per Samsung Galaxy Tab S3 e Tab A (2017) : Finalmente anche Samsung Galaxy Tab S3 e Galaxy Tab A 8.0 (2017) si aggiornano ad Android 9 Pie con l'interfaccia One UI. Ecco dove è partito il rollout dell'update e quali patch di sicurezza include. L'articolo Finalmente è tempo di Android 9 Pie anche per Samsung Galaxy Tab S3 e Tab A (2017) proviene da TuttoAndroid.

Anche in Italia N960FXXU3CSG5 di agosto sui Samsung Galaxy Note 9 no brand : Ci è voluta una settimana affinché i Samsung Galaxy Note 9 no brand Italia ricevessero l'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto 2019, quello di cui vi avevamo parlato lo scorso 10 agosto relativamente alle distribuzioni localizzate in altri Paesi europei, tra cui Polonia, Francia, Svizzeria, Paesi Bassi, Grecia, Romania e Bulgaria. La serie firmware è sempre la stessa, vale a dire l'N960FXXU3CSG5, basata su Android 9.0 Pie e dal peso ...

LineageOS 16 disponibile Anche per Samsung Galaxy S10 - Galaxy S10+ e Galaxy S10e : LineageOS 16 basata su Android 9 Pie arriva anche per la serie Samsung Galaxy S10, per il momento in beta: scopriamo cosa va e cosa non va e come installarla. L'articolo LineageOS 16 disponibile anche per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e proviene da TuttoAndroid.

Anche oggi arriva un’ondata di aggiornamenti per smartphone Sony - Huawei e Samsung : Anche oggi arriva un'ondata di aggiornamenti per smartphone Sony, Huawei e Samsung, tra i quali Xperia 1, Xperia XZ Premium, Mate 20 Lite e Galaxy A5 (2017) L'articolo Anche oggi arriva un’ondata di aggiornamenti per smartphone Sony, Huawei e Samsung proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 10 è il nuovo smartphone Samsung che si trasforma in un taccuino - c’è Anche la versione 5G : Samsung ha presentato a New York i nuovi Galaxy Note 10 e Note 10+. I due smartphone Android si posizionano nella fascia alta del mercato, con la versione più “economica” a 979 euro, e sono pronti a sfidare i nuovi iPhone che Apple svelerà a settembre. I dispositivi dell’azienda sudcoreana hanno comunque un accessorio che manca ai prodotti della “Mela”: un inconfondibile asso nella manica, la S-Pen. Si tratta di un ...

Samsung naviga più velocemente di Apple e Huawei - Anche in Italia : ecco il report OpenSignal : Secondo l'ultimo report di OpenSignal, i possessori di smartphone Samsung navigano online più velocemente di quelli di dispositivi Apple e Huawei, suoi due principali rivali sul mercato. L'articolo Samsung naviga più velocemente di Apple e Huawei, anche in Italia: ecco il report OpenSignal proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 16 raggiunge altri due smartphone : ora disponibile Anche Samsung Galaxy A5 e A7 2017 : L’amata e longeva LineageOS ha appena aggiunto due nuovi smartphone alla sua lunga lista di smartphone supportati: stiamo parlando di Samsung Galaxy A5 (2017) e Samsung Galaxy A7 (2017), due smartphone economici della serie A di Samsung. La versione della ROM è naturalmente l’ultima, la sedicesima, ma non è la prima ricevuta dai due smartphone, […] L'articolo LineageOS 16 raggiunge altri due smartphone: ora disponibile anche ...

Nota la data di uscita del Samsung Galaxy Fold? Quale distribuzione Anche in Italia : Finalmente abbiamo una specifica data di uscita per il Samsung Galaxy Fold o sarebbe meglio dire un paio. Il pieghevole del produttore sudcoreano, atteso oramai da mesi, dovrebbe essere commercializzato nel mese di settembre (questo era già noto) ma ora alcune fonti (riproposte anche da SamMobile) hanno specificato quelli che dovrebbero essere i giorni di inizio vendita del telefono dal rivoluzionario design. Proprio il Samsung Galaxy Fold ...

Non mAncherà la potenza al Samsung Galaxy Note 10 : nuovi risultati di Geekbench : Passa su Geekbench il Samsung Galaxy Note 10 (product-code "SM-970F"), andando a conferma delle specifiche tecniche di cui già circolavano sul suo conto. Il prodotto testato corrisponde alla variante europea, che debutterà (così almeno dovrebbe essere) con il processore Exynos 9825 (versione aggiornata dell'Exynos 9820 che equipaggia i Galaxy S10). Come riportato da 'gsmarena.com', il Samsung Galaxy Note 10 (che include 8GB di RAM) ha fatto ...