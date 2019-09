Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2019)INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALLA DIRAMAZIONENORD AL BIVIO PER LA A24 E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONESUD ALLA PONTINA, IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALL’USCITA PER LA-FIUMICINO ALLANIINA E POI TRA LE USCITE DI TOR BELLA MONACA E TIBURTINA RESTA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLAA24-TERAMO FILE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIOE OPPOSTA QUINDI IN USCITA ALTRE CODE DA TOR CEVARA AL RACCORDO AULARE CODE A TRATTI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTÀ, PER LAVORI INFATTI SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA PONTINA E VIALE DELL’UMANESIMO IN DIREZIONE CENTRO, LA CAUSA È UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI SUL MANTO STRADALE MOLTO TRAFFICATA ...

romamobilita : Traffico rallentato in via Appia tra via Appia Pignatelli e piazza Re di Roma. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-09-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - viabilitasdp : ?? CODE PER #INCIDENTE ALL'INTERNO DELLA GALLERIA #PITTALUGA IN DIREZIONE #ROMA Uscita consigliata FIORENTINI ??… -