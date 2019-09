The Chain | cosa sei disposta a fare per riavere tua figlia?

Fonte : wired

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Arriva in Italia un romanzo che negli Stati Uniti è stato applaudito e continua a essere applaudito come un capolavoro del genere thriller. Don Winslow ne ha parlato in termini elogiativi (“Brillante. Scritto benissimo. Un capolavoro di tensione“) così come Stephen King (“Una storia che non riuscirete a togliervi dalla testa per moltissimo tempo“) e Ian Ranking (“Se fossi bloccato su un’isola deserta mi assicurerei di avere con me un libro di McKinty“). Si intitola Theed è edito da Longanesi. L’autore, Adrian McKinty, all’estero già vincitore di numerosi premi, era sconosciuto ai lettori italiani. Fino ad oggi. Su Theva detta una: si basa su un’idea forte, anzi, fortissima che ne segna la fortuna già in partenza. Davvero ci sarebbe voluto un pessimo scrittore per rovinare un’idea simile, svilupparla male e confezionare un ...

