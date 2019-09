Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Continuità, restaurazione o cambiamento? A due mesi e mezzo dall’appuntamento cruciale per l’economia spaziale europea del prossimo lustro, l’Italia è alla ricerca di una guida politica in grado di rappresentare un comparto che ogni anno muove miliardi di euro e diverse centinaia dii di lavoro. Con la caduta del governo M5s-Lega, è finita l’esperienza di Giancarloe del suo consigliere Stefano Gualandris alla guida del Comitato interministeriale, organismo voluto dalla legge 7 del 2018 per coordinare le politiche nazionali del settore. Dopo la nascita dell’esecutivo gialloverde, l’esponente del Carroccio era stato delegato direttamente dal premier Giuseppe, che ora deve decidere con chi sostituirlo. Un ruolo strategico quello di presidente del Comint, che con il nuovo governo M5s-Pd rientra nella complessa partita delle ...

fattoquotidiano : Spazio, 2 ipotesi per il post Giorgetti: ritorno di Battiston o impegno diretto di Conte in chiave atlantica (e con… - Cascavel47 : Spazio, 2 ipotesi per il post Giorgetti: ritorno di Battiston o impegno diretto di Conte in chiave atlantica (e con… - rosdefilippis : RT @aef66116232: Nella migliore delle ipotesi De Benedetti è ormai bollito. Il problema è che ancora sia dato spazio a questi personaggi og… -