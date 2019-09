Poltrone | poltrone | poltrone

Conte bis - alle 18 fiducia in Senato. Salvini : «Voi minoranza del Paese - noi senza Poltrone - ma a testa alta. No a legge elettorale-inciucio» Diretta : Via alle ore 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Conte bis - alle 18 fiducia in Senato. Salvini : «Voi minoranza del Paese - noi senza Poltrone - ma a testa alta» Diretta : Via alle ore 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Voto di fiducia in corso - Conte contestato durante la replica : "M5s è stato tradito - Lega voleva Poltrone" | "Implementeremo il Reddito di cittadinanza" : Il premier in mattinata aveva illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

Governo : D’Uva a Lega - ‘Poltrone? Se voto niente taglio 345 parlamentari’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Ho sentito gridare lo slogan: ‘poltrona, poltrona’. Al Movimento 5 Stelle non frega molto delle poltrone, tanto che ne vogliamo tagliare 345. E un altro slogan è ‘elezioni, elezioni’. Ma le due cose non stanno insieme perchè se fossimo andati alle elezioni, non avremmo potuto tagliare i parlamentari”. Lo ha detto Francesco D’Uva, capogruppo M5S, durante le ...

Governo - Lega invoca elezioni e Conte contrattacca : “Voto per Poltrone?”. Applausi Pd-M5s e ‘bacioni’ dem : Scontro Conte-Lega durante la replica del presidente del Consiglio in Aula alla Camera, prima delle dichiarazioni di voto per la fiducia al nuovo esecutivo targato M5s-Pd-LeU. “Ripetere all’infinito la parola ‘tradimento’ non potrà cambiare la realtà dei fatti: questa è una grande mistificazione”. Se le opposizioni di destra rivendicavano il ritorno alle urne, Conte li ha sfidati, accusando la Lega “scarsa coerenza“, “irresponsabilità” e di ...

Conte chiede la fiducia alla Camera : "M5s tradito - la Lega voleva più Poltrone - più reddito di cittadinanza" : Il premier in mattinata aveva illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

Camera - Conte replica al centrodestra : “Assurdo accusare il M5s di tradire. Lega coerente solo con sue convenienze. Volevate voto per avere più Poltrone?” : “Ripetere all’infinito la parola ‘tradimento’ non potrà cambiare la realtà dei fatti: questa è una grande mistificazione”. Dopo più di tre ore di dibattito a Montecitorio, accolto dai cori del centrodestra “onestà” e “mai col Pd”, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha replicato alle opposizioni che invocavano il ritorno alle urne. Il premier, pochi minuti prima che l’Aula ...

Governo : Conte - ‘Lega voleva elezioni per avere più Poltrone?’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Per me la ‘poltrona’ è fonte di responsabilità, ma messa su questo piano cosa devo pensare? Che volevate andare alle elezioni per avere più poltrone? E perchè ministri che presentano mozione di sfiducia, non si dimettono?”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera. L'articolo Governo: Conte, ‘Lega voleva elezioni per avere più poltrone?’ sembra ...

Matteo Salvini : “Aggrappati a Poltrone per non far votare” : Matteo Salvini: “Aggrappati a poltrone per non far votare” È un fiume in piena il leader della Lega, che si è visto sfuggire sia la poltrona del ministero dell’Interno sia le elezioni anticipate. Salvini ha convocato una manifestazione nei pressi di Montecitorio per protestare contro il nuovo esecutivo. Stavolta non chiedendo con veemenza le elezioni anticipate – ipotesi ormai scartata, a meno di clamorosi ribaltoni al Senato ...

Executive Board Eca – Una Poltrone per due - Adl e Zhang in lizza : In rappresentanza dell’Italia c’è da assegnare un posto nell’ Executive Board dell’Eca. I candidati sono Aurelo De Laurentiis ed il presidente nerazzurro Zhang Executive Board Eca – Il Corriere dello Sport riporta della corsa a due per un posto nel Boarding. Le elezioni si svolgeranno domani. Entrambi i presidenti sono intenzionati a presentare la loro candidatura ma, stando al quotidiano non è del tutto da ...

Governo Pd-M5s - niente Poltrone ai senatori : la paura è quella di andare a casa subito : Lunedì mattina, il voto di fiducia al Governo Conte-bis di Pd e M5s. Fiducia che dovrebbe essere accordata senza troppi problemi a Giuseppe Conte, almeno al primo voto, anche se i numeri sono assai risicati e tali resteranno. E non a caso, come sottolinea Il Tempo, il numero di senatori grillini o d

Lotta all’ultimo sangue per le Poltrone nel Movimento 5 Stelle. Ecco cosa sta succedendo : Periodo di ansie per il governo Conte, con il premier impegnato sul discorso programmatico che terrà lunedì mattina in Parlamento in occasione del primo voto di fiducia alla Camera. Non si ferma, però, la caccia al sottogoverno in vista della definizione della squadra dei sottosegretari e viceministri che verrà chiusa in settimana, dopo aver incassato in via libera di Montecitorio e palazzo Madama. Le caselle da riempire sono 40/45, che con i 21 ...