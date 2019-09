Napoli rende omaggio a Bud Spencer con una mostra fino all’8 dicembre

Napoli - prende a pugni un bancomat e aggredisce i carabinieri : arrestato un 18enne : I carabinieri della Compagnia di Napoli hanno arrestato ieri, Salvatore Fioretto, di 18 anni originario della provincia partenopea e già noto alle forze dell'ordine per altri illeciti, per oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane uomo è stato accusato di avere preso a calci e pugni non solo un bancomat postale, ma anche i militari dell'arma intervenuti a bloccare la sua furia distruttiva. Il presunto colpevole fermato in ...

Napoli - la sorprendente rivelazione di De Laurentiis : “Icardi non è uno stupido - vi dico quanto gli ho offerto” : Il presidente del Napoli ha rivelato le offerte presentate all’Inter e a Icardi per convincere il giocatore a trasferirsi in azzurro Ci ha provato con decisione, ma alla fine Aurelio De Laurentiis non è riuscito a portare Mauro Icardi al Napoli. Il presidente del club azzurro ha rivelato alcuni retroscena di mercato nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, facendo luce sulle offerte presentate all’Inter e ...

Llorente si prende subito il Napoli : «So come si vince lo scudetto» : Inviato a Castel Volturno È arrivato con la voglia di vincere. Sopratutto in Europa: «Preferisco la Champions allo scudetto, che ho già vinto». Ecco Fernando Llorente...

Napoli - Lozano si presenta : il messicano prende il numero 11 e lancia la sfida alla Juventus : Conferenza stampa di presentazione per Hirving Lozano. Maglia numero 11 per l’attaccante. Il messicano inizia parlando della scelta che ha fatto: “Sono molto contento di fare parte di questo gruppo. Arrivo in una squadra importante composta da grandi giocatori. Felice di essere stato la prima scelta di Ancelotti. Ho visto molto la Serie A, darò il 100% per la squadra. Sono qui per migliorarmi e dare una mano. Ancelotti, i ...

Gazzetta : il Napoli prende tempo per decidere su Llorente : Il Napoli non ha chiuso le porte a Llorente, la società non ha infatti escluso l’arrivo del calciatore, nemmeno nella remota eventualità che arrivi Icardi. Lo spagnolo, secondo la Gazzetta dello Sport, è in stand-by, il che significa che il Napoli sta facendo le sue valutazioni finali per decidere se portare a termine l’operazione. Llorente sarebbe ovviamente una riserva, ma una riserva di lusso nonostante i suoi 34 anni. I tempi ...

La Sampdoria si riprende Defrel - il Napoli stringe per Llorente e il Bologna è in pressing su Medel : Domani l' Inter conta di chiudere definitivamente l' affare Sanchez (30 anni) dopo il rallentamento subìto nel fine settimana causa discordanza d' intenti sul pagamento dello stipendio del cileno con il Manchester United. L' ad dei Red Devils, terminate le vacanze, ribadirà ai nerazzurri di poter ar

Icardi aspetterà la Juventus un’altra settimana - poi prenderà in considerazione Napoli e Roma : Mauro Icardi aspetterà la Juventus solo un’altra settimana, poi prenderà in considerazione le offerte di Napoli e Roma Mauro Icardi non rientra più nei progetti dell’Inter: l’argentino è un epurato di Antonio Conte che non cambierà idea su questo aspetto e attende che si sblocchi una volta per tutta la trattativa per la cessione che, nelle idee nerazzurre, dovrebbe portare tra i 75 e gli 80 milioni nelle casse. La ...

Mauro Icardi - la Roma e il Napoli se lo contendono : intanto Wanda Nara prende accordi : Mauro Icardi alle prese con il Napoli e la Roma, entrambe infatti sono intenzionate ad averlo e il pressing di Ancelotti e Fonseca non manca. Sia i giallorossi sia gli azzurri hanno però accordi con Wanda Nara, la moglie-agente del calciatore. La corsa al bomber argentino dunque si preannuncia dens

Quagliariello (Club Napoli Parlamento) : “Prenderemo iniziative contro la decisione della Juve” : Gaetano Quagliariello, senatore di Forza Italia e presidente del Club Napoli Parlamento, ha rilasciato delle dichiarazioni al Roma sulla questione Juve-Napoli vietata ai nati in Campania: “Sorriderà qualche radical chic, finalmente da qualche parte vale lo Ius Soli” Quagliariello scherza, poi diventa serio: “E’ una decisione razzista. Già in altre occasioni come questa abbiamo presentato interrogazioni parlamentari e ...

CorSport : Tornano Fabian e gli altri. Il Napoli riprende forma : Finalmente, nel Napoli, cominciano a tornare i calciatori reduci dagli impegni con le nazionali o dalle vacanze. Il primo a tornare, domani, sarà Fabian Ruiz, il “predestinato della Spagna”, scrive il Corriere dello Sport. Viene da un Europeo Under 21 giocato in maniera sublime, con tanto di incoronazione come miglior giocatore. Domani pomeriggio inizierà già ad allenarsi. Questo sarà il suo anno. L’8 agosto tornerà Ospina. La sua è stata una ...

Biasin a Kiss Kiss Napoli : “De Laurentiis mi sta sorprendendo - vuole un grande Napoli” : Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, ha parlato del mercato azzurro nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis ha cambiato mentalità quest’anno. Finora ha usato la scusa ‘La Juve è troppo forte, noi siamo dietro’. Invece quest’anno ci vuole provare. Sta facendo un salto di qualità sul mercato. De Laurentiis sembrava esserci inceppato dopo aver riportato ...

Napoli - sorprende la moglie con l'amante e li accoltella : Un uomo rincasa prima del solito e ha trovato la moglie in compagnia dell'amante. Sembra l'inizio della trama di un film, ma in realtà è quello che è accaduto nella notte tra il 23 e il 24 luglio a Pianura, periferia ovest di Napoli. L'uomo tradito, accecato dalla rabbia e della gelosia, si è scagliato contro la moglie e l'amante con un coltello, provocando loro ferite in diversi punti del corpo. Una delle vittime è riuscita a fare una ...

Gazzetta : “Tra Pépé e Icardi - Adl al Napoli prenderebbe Pépé (per il decreto crescita)” : La differenza la fanno gli ingaggi Sulla Gazzetta, approfondimento sul mercato del Napoli da parte di Maurizio Nicita. Il Napoli sempre più straniero, non una moda, ma una questione meramente economica. Conoscendo infatti il presidente De Laurentiis – leggiamo – appare facile intuire come le scelte non siano guidate dagli entusiasmi del momento ma da pacate riflessione di natura economica dal momento che lo scorso mese il governo ha ...

Napoli - il sogno Icardi prende forma : interviene Ancelotti - i dettagli : Icardi Napoli- Il Napoli sarebbe pronto ad affondare il colpo Icardi in vista della prossima stagione. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport” e come evidenziato anche da “Sportmediaset“, il club partenopeo sarebbe pronto a mettere le mani sull’attuale centravanti dell’Inter. De Laurentiis starebbe valutando la possibilità di sorpassare la Juventus e di puntare ...