Migranti | Ocean Viking ancora in acque internazionali | Salvini | «Zingaretti chiede

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'governo ripristini legalità e faccia entrare Ocean Viking' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Non si tratta di far cose straordinarie e nessun ministro è obbligato ad applicare il decreto sicurezza bis: il governo italiano ripristini semplicemente la legalità, prima ancora del buon senso e dell'umanità, faccia sbarcare i naufraghi nel porto sicuro più vicino c

Migranti : nave Ocean Viking ancora in acque internazionale - in attesa di un porto sicuro : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. La Libia nei giorni scorsi ha offerto il porto di Tripoli ma la ong ha rifiutato l'offerta

Migranti : Salvini - 'Zingaretti chiede ingresso Ocean Viking? Ottimo inizio...' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Zingaretti: “Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma”. Ottimo inizio... Vediamo alla prova dei fatti se il “nuovo” governo di sinistra farà gli interessi degli italiani difendendo i confini o riaprirà ancora i porti...". Lo scrive su Twitter l'ex ministro

Migranti : nave Ocean Viking ancora in acque internazionale - in attesa di un porto sicuro : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro. La Libia nei giorni scorsi ha offerto il porto di Tripoli ma la ong ha rifiutato l’offerta e ha chiesto aiuto a Italia e Malta. In un primo momento erano state salvate 5o persone, poi, due giorni fa, altre 34 ...

Migranti : Salvini - ‘Zingaretti chiede ingresso Ocean Viking? Ottimo inizio…’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Zingaretti: ‘Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma”. Ottimo inizio… Vediamo alla prova dei fatti se il ‘nuovo” governo di sinistra farà gli interessi degli italiani difendendo i confini o riaprirà ancora i porti…”. Lo scrive su Twitter l’ex ministro Matteo Salvini. Ieri il segretario del Pd Zingaretti aveva chiesto l’ingresso ...

Migranti - Zingaretti : “La Ocean Viking deve sbarcare senza se e senza ma” : Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, si schiera apertamente per lo sbarco in Italia dei Migranti soccorsi dalla nave umanitaria Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere. Alla nave è stato indicato come zona di sbarco al Libia ma dalla Ocean Viking hano ricordato che la Likbia non è sicura.Continua a leggere

Migranti - Zingaretti : «Nave Ocean Viking deve sbarcare : senza se e senza ma» : Nicola Zingaretti si pronuncia sul caso della Ocean Viking:«Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma», ha spiegato a DiMartedì su La7 sull'ultimo caso di Migranti...

Zingaretti apre il fronte Migranti : Ocean Viking entri senza se e senza ma : “Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma”. Così il segretario Pd Nicola Zingaretti a DiMartedì su La7 sull’ultimo caso di migranti soccorsi da una Ong la cui imbarcazione - la Ocean Viking - chiede di approdare a un porto italiano.A bordo della Ocean Viking ci sono 84 sopravvissuti (18 sono minori e 7 donne): 34 sono stati accolti martedì mattina, trasferiti dalla barca a vela Josefa. La ong ha ...

Migranti - Zingaretti : «Ocean Viking deve sbarcare senza se e senza ma» : Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio su La7, riferendosi alla nave dell’omonima Ong

Migranti - Zingaretti : «Ocean Viking entri in un porto italiano senza se o ma» : Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio su La7, riferendosi alla nave dell’omonima Ong

Migranti : Ocean Viking - 'chiesto porto sicuro per fare sbarcare 84 sopravvissuti' : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - "Le 34 persone trasferite dalla barca a vela #Josefa sulla #OceanViking a 60 NM a largo delle coste libiche in mezzo a una forte tempesta la scorsa notte ora stanno riposando. Abbiamo nuovamente richiesto un porto sicuro per sbarcare gli 84 sopravvissuti". Così, la ong

Migranti : Ocean Viking - ‘chiesto porto sicuro per fare sbarcare 84 sopravvissuti’ : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – “Le 34 persone trasferite dalla barca a vela #Josefa sulla #OceanViking a 60 NM a largo delle coste libiche in mezzo a una forte tempesta la scorsa notte ora stanno riposando. Abbiamo nuovamente richiesto un porto sicuro per sbarcare gli 84 sopravvissuti”. Così, la ong Sos Mediterranee. L'articolo Migranti: Ocean Viking, ‘chiesto porto sicuro per fare sbarcare 84 sopravvissuti’ ...

Migranti - l'Italia respinge la Alan Kurdi. 84 naufraghi a bordo della Ocean Viking : Giuseppe Conte, ieri, ha promesso la modifica dei Decreti Sicurezza tenendo conto dei rilievi fatti dal Capo dello Stato, ma nel frattempo la situazione resta invariata. Nella tarda serata di ieri il centro di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia Costiera italiana ha infatti negato l'accesso alle acque territoriali alla Alan Kurdi, a bordo della quale ci sono, da 9 giorni, 5 Migranti; 8 dei 13 naufraghi salvati ad inizio ...

Altri 34 Migranti a bordo della Ocean Viking : Mauro Indelicato La nave di Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere, adesso ha a bordo 84 migranti: attualmente il mezzo dell'Ong si trova in acque internazionali, ma potrebbe fare rotta verso l'Italia Sono 84 adesso i migranti a bordo della Ocean Viking, la nave dell’Ong Sos Mediterranée la quale la gestisce assieme a Medici Senza Frontiere. Dopo i 50 recuperati a largo della Libia nei giorni scorsi, adesso a bordo del mezzo ...