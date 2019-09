Gigi D?Alessio | spunta la cover in olandese | «Canzone rubata»

Gigi D’Alessio ospite al Festival di Castrocaro il 3 settembre su Rai2 : Gigi D'Alessio ospite al Festival di Castrocaro il 3 settembre. L'artista partenopeo parteciperà alla serata finale della manifestazione condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L'appuntamento con la conclusione della kermesse è in programma per la prima serata di Rai2 e in contemporanea su Rai Radio 2. La location è quella di Piazza d'Armi a Terra Del Sole, frazione di Castrocaro. Raccontano Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ...

Loredana Lecciso/ Da Gigi d'Alessio ad Al Bano : 'Voglio concentrarmi sui miei figli' : Loredana Lecciso, da Al Bano Carrisi al presunto flirt con Gigi d'Alessio: qual è la verità? Ecco le sue rivelazioni sulla sua vita privata

Vanessa Incontrada al mare con il figlio Isal prima di tornare in tv con ‘Angela’ e Gigi D’Alessio : Il settimanale 'Gente' ha immortalato Vanessa Incontrada all'Isola d'Elba con il figlio Isal. L'attrice e conduttrice si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. La attende una intensa stagione televisiva. Sarà protagonista della fiction 'Angela' e di un programma con Gigi D'Alessio intitolato 'Venti anni che siamo italiani'.Continua a leggere

Loredana Lecciso - Al Bano che dice? Gossip-terremoto : flirt con Gigi D'Alessio. Ma lei... : Torna a parlare Loredana Lecciso. Lo fa in un'intervista a Controcopertina, dove fa il punto sulla sua vita sentimentale. Ovviamente si finisce a parlare di Al Bano Carrisi. Ma anche di Gigi D'Alessio, poiché negli ultimi giorni è circolata la voce di una relazione clandestina tra lei e il marito di

Bianca Atzei e Stefano Corti - galeotto il concerto di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio : La musica ha il potere di unire le persone, e qualche volta anche di dare inizio a delle storie d’amore. È questo il caso di Bianca Atzei e Stefano Corti, una delle coppie dell’estate. La cantante e l’inviato de Le Iene fanno ormai coppia fissa da qualche tempo, ma finora non era ben chiaro come si fossero conosciuti, e questo è un dettaglio che Bianca svela in un’intervista al settimanale Confidenze come riporta ...

Gigi D'Alessio - lezione di napoletano al figlio Andrea/ Anna Tatangelo si scioglie : Gigi D'Alessio insegna al figlio Andrea a parlare napoletano: Anna Tatangelo si scioglie di fronte al video e commenta così.

Gigi D’Alessio in costume : ingrassato e sottotono nelle foto rubate : Da quando è iniziata l’estate 2019 non si fa che parlare di Anna Tatangelo e della sua straordinaria forma fisica. La cantante di Sora pubblica di continuo scatti ‘hot’ sul suo profilo Instagram. foto, spesso in bikini, che mettono in risalto le sue curve esplosive e il suo corpo perfetto e che, inevitabilmente, fanno girare la testa ai suoi tanti ammiratori. Finora Lady Tata ha trascorso le vacanze da sola, senza il suo Gigi D’Alessio ma in ...

Gigi D'Alessio/ Ha avuto un flirt con Loredana Lecciso? E Anna Tatangelo... : Gigi D'Alessio ospite ai Battiti Live 2019 con una serie di successi e il nuovo singolo 'Quanto amore si dà' e annuncia un nuovo tour nel 2020

Biglietti in prevendita per i concerti di Gigi D’Alessio a Roma e Milano nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Gigi D’Alessio a Roma e Milano nel 2020. L’artista partenopeo è quindi pronto a tornare sul palco per il supporto del suo prossimo disco di inediti che rilascerà come seguito naturale di 24.02.1967, che aveva pensato in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Le date sono quelle del 20 gennaio al Mediolanum Forum di Assago e quella del 24 gennaio al Palazzo ...