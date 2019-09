Formula 1 | Ross Brawn bacchetta Vettel | “è tutta colpa sua Binotto? Adesso ha un compito

Formula 1 - Hamilton ‘minaccia’ Leclerc : “la prossima volta mi comporterò di conseguenza - come ha fatto lui” : Il pilota britannico ha parlato del contatto avvenuto alla Roggia, costato a Leclerc la bandiera bianconera Una gara tiratissima, caratterizzata dal duello rusticano messo in atto da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, protagonisti indiscussi di almeno tre-quarti di gara. Lapresse Pressione altissima per il monegasco, riuscito comunque a gestire la situazione da vero campione, addirittura spingendo fuori pista il campione del mondo alla ...

Formula 1 – L’ammirazione per Valentino Rossi e l’idea di un futuro in Ferrari - Verstappen ammette : “io e Leclerc insieme? Non saremmo come Nico e Lewis” : Max Verstappen sincero a Monza: dall’idea di un futuro in rosso insieme a Leclerc all’ammirazione per Valentino Rossi Il weekend di Monza ha regalato finora tanto spettacolo, ma anche qualche polemica, viste le qualifiche di ieri. Al Gp d’Italia, partirà da dietro Max Verstappen, che partirà ultimo perchè ha deciso di usare la quarta power unit. Nonostante ciò, l’olandese della Red Bull è fiducioso e ottimista e si ...

Formula 1 - a tutto Binotto : “Vettel e Leclerc confermati per l’anno prossimo. Regole 2021? Non siamo qui per fare show” : Il team principal della Ferrari ha parlato dei propri piloti e del loro rapporto, soffermandosi poi sul regolamento che la FIA vorrebbe adottare per il 2021 Un occhio sul presente e sul Gran Premio d’Italia, un altro sul futuro e su quello che dovrebbe essere il regolamento del 2021. Mattia Binotto non lascia nulla al caso e mette al vaglio ogni situazione, partendo dai valori in pista mostrati a Monza fino alle discussioni per le ...

Formula 1 - Lando Norris omaggia Valentino Rossi a Monza : la reazione social del Dottore è esilarante [FOTO] : Il Dottore ha apprezzato l’omaggio di Norris, commentando in maniera ironica il post Instagram del pilota della McLaren Un omaggio davvero speciale per Valentino Rossi a Monza, Lando Norris infatti porterà in pista con sè i colori del Dottore sia sul casco che sugli stivali. Tifoso del pesarese fin da bambino, il pilota britannico non si è lasciato sfuggire l’occasione di rendere onore al proprio idolo per il Gran Premio ...

Formula 1 – Dalla morte di Hubert ad un possibile futuro in rosso : ” sarò deluso dal non aver guidato una Ferrari? Dico che…” : Lewis Hamilton sincero e a cuore aperto a Monza: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp d’Italia Si accendono i motori domani sulla pista di Monza, per le prime prove libere del Gp d’Italia. Intanto oggi nel paddock del circuito brianzolo i piloti hanno incontrato i tifosi e la stampa, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano all’appuntamento italiano. photo4/Lapresse Reduce dal secondo ...

Formula 1 – Valentino Rossi ‘scende in pista’ per il Gp di Monza - lo spettacolare omaggio di Norris al Dottore [GALLERY] : Il pilota della McLaren, grande tifoso del pesarese, scenderà in pista a Monza con casco e stivali ‘dedicati’ proprio a Valentino Rossi Lando Norris non perde occasione per dimostrare la propria passione per Valentino Rossi, vera e propria fonte di ispirazione per il pilota britannico, recatosi ai box della Yamaha nel fine settimana di Silverstone per incontrarlo. AFP/LaPresse Trovandosi adesso in Italia per il Gran Premio di ...

Formula 1 – Lattina Heineken limited edition per il Gp d’Italia : la stella rossa splende sul circuito di Monza [FOTO] : Heineken celebra il Gp d’Italia con una speciale Lattina ‘limited edition’: la stella rossa, simbolo della birra olandese, si interseca con il circuito di Monza e crea un design unico! Heineken, title sponso del Gran Premio di Monza, ha deciso di celebrare il Gp d’Italia a modo suo. L’azienda olandese, produttrice di una delle birre più famose al mondo, ha dedicato una particolare Lattina ‘limited ...

Formula 1 - a tutto Ricciardo : “l’anno prossimo Renault in zona podio. Surf? Non sono bravo per colpa degli… squali” : Il pilota australiano si è concesso ad una lunga intervista, nel corso della quale ha svelato gli obiettivi della Renault e i propri hobby Una stagione di alti e bassi, caratterizzata da qualche buon risultato disseminato qua e là. In vista della prossima stagione però, Daniel Ricciardo ha intenzione di alzare l’asticella, per portare la Renault in zona podio. photo4/Lapresse Questo è l’obiettivo del pilota australiano, ...

Formula 1 – Festa 90 anni Ferrari - bagno di folla per Leclerc : “ho sempre tifato la Rossa - vedervi qui è un sogno” : Charles Leclerc tifatissimo in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari: il pilota monegasco emozionato per l’affetto dei tifosi bagno di folla in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari. Grande boato per Charles Leclerc, fresco vincitore della gara di Spa, primo successo stagionale della Scuderia di Maranello. Il giovane pilota monegasco, considerato il presente e il futuro della ...

Formula 1 - Sticchi Damiani assicura : “il rinnovo del Gran Premio di Monza? Firmeremo nei prossimi giorni” : Il presidente dell’ACI ha confermato come nei prossimi giorni verrà firmato il rinnovo di contratto del Gp di Monza con Liberty Media Il Gran Premio di Monza resterà nel calendario di Formula 1 anche nei prossimi anni, il rinnovo del contratto tra l’ACI e Liberty Media infatti verrà firmato nei prossimi giorni. LaPresse/Belen Sivori L’occasione sarà proprio la gara in programma sul circuito brianzolo nel prossimo ...

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Gasly : “vi svelo come mi hanno retrocesso in Toro Rosso” : Il pilota francese ha svelato le modalità con cui Helmut Marko gli ha comunicato l’avvicendamento con Alexander Albon La stagione di Pierre Gasly è cambiata nel corso della pausa estiva, il pilota francese infatti è stato retrocesso in Toro Rosso, lasciando il proprio sedile in Red Bull ad Alexander Albon. photo4/Lapresse Una scelta comunicatagli da Helmut Marko in maniera un po’ cruda, come sottolineato dallo stesso driver ...

Formula 1 – Clamorosa decisione in casa Red Bull : Gasly ‘retrocesso’ in Toro Rosso - arriva Alex Albon : La Red Bull ha comunicato un cambio fra i suoi piloti: a partire dal Gp del Belgio al fianco di Vertsappen ci sarà Alex Albon e non più Pierre Gasly Alla fine la Red Bull ha deciso, la pausa estiva, evidentemente, ha portato consiglio. A partire dalla prossima gara in Belgio e per tutto il resto della stagione, Alex Albon sostituirà Pierre Gasly. Il giovane pilota francese paga caro l’inizio di stagione in salita, all’ombra di ...

Formula 1 - Mattia Binotto ‘sculaccia’ la Ferrari e pensa al 2020 : a Maranello si progetta la prossima stagione : Il team principal della Ferrari ha fatto un bilancio della stagione attuale, rivelando poi di aver già dato il via al progetto tecnico per il 2020 La stagione 2019 non è nemmeno arrivata a metà, ma la Ferrari è già concentrata sul 2020. Il team di Maranello non vuole perdere tempo e, considerando le due classifiche mondiali, ha deciso di dedicarsi anima e corpo al prossimo anno per ridurre il gap con la ...