Cosa c’è dentro un lacrimogeno? : L’utilizzo dei gas lacrimogeni torna spesso alla ribalta nella cronaca, soprattutto in caso di manifestazioni sedate dalle forze dell’ordine. Lo scorso dicembre, Amnesty International sollecitava le autorità francesi a usare la moderazione durante le manifestazioni dei gilet gialli, riferendosi anche all’uso di gas lacrimogeni contro i manifestanti. Ma Cosa c’è in una lattina di gas lacrimogeno, in grado di provocare ...

Cosa c’è stasera in TV : Una partita della nazionale di calcio valida per la qualificazione agli Europei, "Moulin Rouge" e una commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo, tra le varie cose

Cosa c’è stasera in tv : La finale del Festival di Castrocaro, Carta bianca e "Venere in pelliccia" di Roman Polanski, tra le altre cose

Da Roma più vivibile alla tv : Cosa c’è nel programma di governo in 26 punti al voto su Rousseau : Ultima versione delle Linee di indirizzo programma tico per il nuovo governo giallorosso, che mescola qualche ambizione con un certo tasso di genericit

Borse - Cosa c’è all’orizzonte dopo l’agosto di fuoco : Guerra dei dazi e vicende politiche internazionali sempre in primo piano. Italia in focus con Governo e rating Moody’s. Sul fronte macro spiccano i sondaggi Pmi tra le imprese e i salari Usa

Cosa c’è stasera in TV : "L'ora più buia" con Gary Oldman su Canale 5, "The Sentinel" con Michael Douglas su Rai 3 e due documentari storici su La7, tra le altre cose

Cosa c’è stasera in TV : Il solito Don Matteo, il film su Libero Grassi che si oppose al pizzo, uno della saga di Hunger Games e qual Cosa per gli appassionati di sport

Questo neuroscienziato è disposto a spiegarti Cosa c’è di vero in Black Mirror : L’interesse per una comprensione più profonda del funzionamento del cervello umano e delle sue funzioni è in crescita. L’utilizzo degli stimoli cerebrali, ai fini delle potenziali interazioni uomo/macchina, è sempre più importante in ambito tecnologico e siamo consapevoli che strutture e processi della nostra mente sono replicabili da parte di reti neurali artificiali. L’interesse per le neuroscienze, e quindi per la ...