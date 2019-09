Basket | Mondiali 2019 | il calendario delle semifinali Date | orari | tv | streaming e

Basket - Mondiali 2019 : le qualificate per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spagna e Francia staccano i pass europei : Si è concluso con la giornata di oggi il primo passaggio verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono infatti definite le prime sette squadre (Giappone escluso, in quanto Paese ospitante) qualificate per la rassegna a cinque cerchi. Gli ultimi due pass che erano rimasti in bilico, quelli europei, sono ora definiti per mezzo della vittoria dell’Australia nel quarto di finale contro la Repubblica Ceca. A portarli a casa sono Spagna e Francia, ...

Basket - Mondiali 2019 : il tabellone delle semifinali. Programma - orari e tv : Sono appena terminati i quarti di finale dei Mondiali di Basket 2019, e diventa dunque ufficiale la griglia delle semifinali dell’appuntamento iridato. Saranno un’americana, due europee e un’oceanica a giocarsi il titolo iridato. Tre di queste quattro squadre, però, giungono del tutto inattese: l’Argentina, capace di eliminare la Serbia, la Francia, che ha inflitto la seconda sconfitta mondiale a Team USA, e per certi ...

LIVE Australia-Repubblica Ceca Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : vantaggio australiano a metà ultimo quarto (71-57) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-57 Due liberi di Dellavedova. +14 a cinque minuti dalla fine. 69-57 Layup di Ingles ed in poco tempo l’Australia torna sul +12. 67-57 Importanti due canestri australiani che spengono un po’ la rimonta Ceca. 63-55 Che inizio di quarto per i cechi. Ancora Pumprla. 7-0 di parziale e timeout per l’Australia. 63-53 Pumprla trova il -10 con l’appoggio al vetro. 63-51 ...

LIVE Australia-Repubblica Ceca Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : parità a metà terzo quarto (41-41) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-44 TRIPLA DI GOULDING! L’Australia vola verso la semifinale. 57-44 1/2 di Satoransky dalla lunetta. 57-43 Fantastico lavoro di Bogut in post. 55-43 Ingles alza e Bogut chiude l’alley oop. L’Australia ora è in pieno controllo. Timeout per la Rep.Ceca. Due minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. 53-43 Bogut serve Kay per il +10 australiano. 51-43 GOULDING! Tripla ...

LIVE Australia-Repubblica Ceca Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : vantaggio australiano all’intervallo (33-30) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Australia avanti di misura su un’ottima Rep.Ceca. Grande equilibrio nei primi venti minuti. 16 punti di Mills da una parte, 13 di Auda dall’altra. 33-30 Grande azione della Repubblica Ceca. Satoransky serve Auda che con il gancio sinistro segna sopra la testa di Dellavedova. 33-28 Grande schiacciata di Landale. 22 secondi all’intervallo. Nuovo ...

LIVE Australia-Repubblica Ceca Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : grande equilibrio a metà secondo quarto (27-26) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-28 Dellavedova fa saltare tutta la difesa e appoggia comodamente al vetro. Timeout per la Rep.Ceca. Due minuti alla fine del secondo quarto. 27-26 Il solito immenso Patty Mills. 24-26 Schiacciata mostruosa di Auda. 22-22 Bel canestro nel traffico di Dellavedova. 20-22 La prontissima risposta di Schilb. 20-19 Tripla di Goulding. 17-19 I cechi corrono bene in contropiede e Pumprla segna con ...

LIVE Australia-Repubblica Ceca Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : parità a fine primo quarto (17-17) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-19 I cechi corrono bene in contropiede e Pumprla segna con il sottomano. FINISCE IL primo quarto! Perfetta parità dopo dieci minuti molto divertenti. Tredici punti per uno scatenato Patty Mills. 17-17 Grande rimessa dell’Australia con Kay che schiaccia sulla sirena del primo quarto. 15-17 Pumprla trova un canestro anche un po’ fortunoso. Ultima azione del quarto per ...

Basket - Mondiali 2019 : la Francia batte gli Stati Uniti ai quali non basta un grande Donovan Mitchell - transalpini in semifinale con l’Argentina : Nel terzo quarto di finale dei Mondiali di Cina 2019 giocato a Dongguan la Francia elimina gli Stati Uniti dalla corsa per il primo posto battendoli per 89-79. Dopo un primo quarto quasi di studio, chiuso sul 18-18, la Francia comincia piano piano a prendere il largo fino ad arrivare sul 27-22, poi subisce un parziale di 7-0 da Team Usa ma ne restituisce con gli interessi uno di 9-0, sono soprattutto Evan Forunier con un 3 su 4 da tre e Rudy ...

LIVE Australia-Repubblica Ceca Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : ottimo inizio di partita dei cechi (5-8) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Arresto e tiro di Mills. Sembra non fermarsi più. 13-15 Ancora un Auda scatenato. Due minuti alla fine. 13-13 Auda con decisione arriva al ferro e pareggia. 13-11 Tripla importante di Auda. 13-8 MIIIIIILS! TRIPLAAAAA! inizio pazzesco del numero 5 australiano. 10-8 Ingles con uno splendido sottomano mancino. 8-8 Tripla di Mills! Otto punti per il giocatore degli Spurs. 5-8 Tre rimbalzi ...

Mondiali di Basket - la Francia elimina gli Usa di coach Popovich e conquista la semifinale. Gobert e Fournier firmano il colpaccio : La Francia firma l’impresa dei Mondiali di basket, a prescindere da come finirà l’avventura in Cina. La Nazionale transalpina ha battuto ed eliminato gli Stati Uniti nei quarti: 89-79 alla sirena. Il match è stato segnato dalle prestazioni di Rudy Gobert ed Evan Fournier da una parte e dalla serataccia di Kemba Walker dall’altra. Ma non ci sono solo la doppia-doppia del pivot degli Utah Jazz e i 22 punti del giocatore degli ...

Mondiali Basket 2019 – USA troppo piatti : Gobert trascina la Francia in semifinale - eliminati i campioni in carica : Francia da urlo! Gli USA di Gregg Popovich eliminati ai quarti di finale dei Mondiali di Basket 2019 Un quarto di finale spettacolare, quello di oggi tra USA e Francia: un match non alla pari di Argentina-Serbia, ma comunque ricco di colpi di scena e giocate da urlo. La formazione di Gregg Popovich ha ceduto oggi alla Francia, venendo clamorosamente eliminata dai Mondiali di Basket 2019, in corso in Cina. Gobert ed i francesi hanno ...