Back to school | tocca a Leonor e Sofia di Spagna

Makeup Back To School : come truccarsi il primo giorno di scuola? : Manca sempre meno al rientro sui banchi di scuola e, ogni anno, la stessa domanda: come mi vesto per il primo giorno? come mi trucco per il Back to School? Vediamo insieme varie tipologie di Makeup da realizzare, perfette per la scuola perché facili, ma soprattutto veloci. Perché per essere sistemate non serve poi così tanto tempo ed è possibile dormire cinque minuti in più, con queste idee e consigli. Ad ogni età il suo Back to School: ecco ...

Gli studenti dicono sì all’acqua del rubinetto per un Back to school ecosostenibile : AQUA ITALIA (federata Anima – Confindustria) è da sempre in prima linea per promuovere una moderna “cultura dell’acqua”, per questo dal 2006 commissiona biennalmente ad Istituti indipendenti di ricerca lo studio sul consumo di acqua del sindaco in Italia. L’indagine Open Mind Research nella sua ultima edizione ha quotato la propensione al consumo di acqua del rubinetto, trattata e non, da parte degli studenti al 72%. Tra tutti coloro ...

Per il ritorno a scuola Amazon ha lanciato l'iniziativa Back to School, con sconti e offerte dedicate all'acquisto di libri scolastici e materiale di cancelleria. Ecco quali sono gli sconti più interessanti da cogliere al volo in questi giorni, in modo da essere pronti per il ritorno a scuola senza spendere troppo per gli acquisti in libri di testo e cancelleria.

Amazon lancia l'iniziativa solidale "Un click per la scuola", che permette agli istituti scolastici di ricevere donazioni da parte degli utenti che effettuano un acquisto su Amazon. Basterà scegliere la scuola a cui si vogliono destinare i fondi ed effettuare i propri acquisti: senza nessun costo aggiuntivo, Amazon donerà alla scuola una percentuale dell'importo speso.

Per rendere meno traumatico il rientro a scuola HONOR lancia la promozione Back to School, che permette di ottenere sconti molto allettanti su alcuni smartphone.

Xiaomi lancia la sua promozione "Back to school": in offerta Redmi Note 7, Xiaomi Mi 9, Mi 9T e tanti altri. E ci sono anche alcuni accessori in regalo!

È arrivato il nuovo volantino "Back to school" di Mediaworld, con tanti prodotti in offerta da oggi, 29 agosto, fino al prossimo 11 settembre.

Back to school con il volantino MediaWorld il 29 agosto : OK Huawei P30 Lite - Mate 20 Lite e Note 10 : Sono ufficiali a partire da oggi 29 agosto alcune offerte interessanti per il pubblico italiano che intende acquistare uno smartphone a fine estate, alla luce del volantino MediaWorld che troviamo disponibile negli store proprio da questa mattina. Si tratta di una campagna che va a rafforzare quanto vi abbiamo riportato nelle scorse settimane sulle nostre pagine e che, a conti, fatti, vede protagonisti device come i vari Huawei P30 Lite, Mate ...

Con il ritorno a scuola torna anche il Back to School di Amazon: si tratta di un periodo di sconti e offerte sul materiale scolastico proposta da Amazon per prepararsi al meglio al ritorno in classe. Ecco quali sono le migliori offerte di questa settimana su tutto ciò che serve per formare il corredo scolastico: non solo zaini, astucci e diari, ma anche cuffie, stampanti, tablet e molto altro.

Offerte Amazon Back to school 2019 : i migliori portatili e tablet il 26 agosto : Spesso quando si parla di Offerte per la campagna "Back to school 2019" si fa l'errore di pensare esclusivamente a prodotti strettamente connessi alla scuola, senza tener conto che nella nostra società anche acquisto in ambito tech possano fare la differenza per tutti coloro che si apprestano a vivere un altro anno di passione con lo studio. Indipendentemente dal fatto che si tratti di scuola o di università. Ecco perché oggi 26 agosto diventa ...

OnePlus lancia la promozione "Back to school": bundle con OnePlus 7/ 7 Pro e accessori in sconto fino al 20% fino al 31 agosto 2019. Interessante, no?