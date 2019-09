UFFICIALE – De Laurentiis eletto rappresentante della UEFA! Il Tweet

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 10 settembre 2019) Il presidente del Napoli Aurelio Deè statonel board dell’Eca per le coppe europee. L’assemblea dell’ECA hanel nuovo organico del CCE (Club Competition Committee), Aurelio De. Il: #ECAGeneralAssembly, il Presidente @ADecomeUEFA Club Competitions Committee 2019-23 /> #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/4rrT0JRS8y — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 10, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Gazzetta – Napoli attacco a rischio! Possibile forfait di Insigne… Da Genova, Di Francesco vuole spiazzare il Napoli: cambia tutte le mosse… Tuttosport – Napoli, rientro last minute sarà titolare con Samp e Liverpool. Elmas recuperato… Ziliani attacca: “Possiamo parlare di Serie J. La Juve sceglie orari per fare ...

