Senato | ok alla fiducia con 169 sì Il Conte II fa peggio del Conte I

Senato - ok alla fiducia con 169 sìIl Conte II fa peggio del Conte I : "Senza onore!". Così alcuni Senato ri leghisti hanno urlato interrompendo più volte la replica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte , in Aula, che aveva parlato della decisione presa d alla Lega "unilateralmente" l'8 agosto di 'avviare' la crisi di governo. Sono... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini interviene al Senato : "Presidente 'Conte-Monti' - lo stile non si misura dalla pochette" : “Presidente Conte io non la invidio, quella è una poltrona figlia di slealtà, non riuscirei a occuparla nemmeno per un quarto d’ora, resto senza poltrona ma con la mia dignità e l’affetto degli italiani”. Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando in aula al Senato. “Non la invidio, presidente Conte-Monti. Si vede uno quando ha il discorso che gli viene da dentro e quando uno ...