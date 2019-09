Parliamo di Bibbiano | Lucia Borgonzoni in Senato con una t-shirt sugli affidi

Lega-Russia - Romeo (Lega) attacca il Pd : “ Parliamo di Bibbiano”. Bagarre al Senato : Mentre al Senato si discute, dopo l’informativa di Giuseppe Conte, dei presunti finanziamenti russi alla Lega e dei rapporti tra Gianluca Savoini e Matteo Salvini, il capogruppo leghista Massimiliano Romeo attacca il Partito democratico: “Qui si parla di rubli che non esistono. E allora parliamo di fatti gravi veri, come quelli di Bibbiano“. Alle sue parole, si alzano le proteste dai banchi dell’opposizione. L'articolo ...

Va bene - Parliamo di Bibbiano : Va bene, parliamo di Bibbiano Di recente, in Internet è tutto un pronunciare Bibbiano. È diventato il nuovo “e allora il PD?”, mantra tuttofare che ormai era diventato vetusto. “Perché non parlate di Bibbiano?”, scrivono persone nella sezione commenti di qualsiasi giornale. Anche sotto notizie che non c’entrano nulla: uno speleologo è rimasto incastrato e l’han tirato fuori i pompieri: “Perché non parlate di Bibbiano?”. Secondo i dati, gli ...