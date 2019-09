Ora la Cina possiede le chiavi della smart home

Sfilata di asteroidi “sfiOra” la Terra - domani 8 passaggi “ravvicinati” : Sfilata di asteroidi “saluta” la Terra, a distanza di sicurezza: ben 8 sassi spaziali sfrecceranno domani “vicino” al nostro pianeta. “Ormai abbiamo una grande frequenza di passaggi ravvicinati e c’è la percezione diffusa che siano aumentati. In realtà è sempre stato così. I passaggi sono sempre gli stessi, ma oggi siamo più abili nello scoprirli e nel documentare il passaggio di oggetti cosmici che fino a ...

Lo Smart HUD Bluetooth per auto di Xiaomi è Ora in vendita a circa 63 euro in Cina : Xiaomi ha lanciato in crowdfunding la versione Bluetooth di Car Robot Smart HUD tre mesi fa e ora lo Smart Head Up Display è disponibile per l'acquisto sul sito Youpin. Il dispositivo è dotato di un proprio schermo trasparente, utilizza la tecnologia FREE-FORM ed è compatibile con oltre il 90% dei modelli di auto in circolazione. L'articolo Lo Smart HUD Bluetooth per auto di Xiaomi è ora in vendita a circa 63 euro in Cina proviene da ...

Sondaggi elettOrali - continua inesOrabile il calo della Lega : il Pd si riavvicina : Un Sondaggio realizzato da Tecnè per Quarta Repubblica mostra il continuo calo di consensi della Lega, che rimane saldamente il primo partito, ma viene riavvicinata dal Pd. I dem sono ora lontani poco più di sei punti (la differenza era di oltre 15 punti solo un mese fa), mentre guadagna terreno anche il Movimento 5 Stelle.

Medicina - AurOra Andrisano muore a soli 4 anni in un incidente stradale : Tragedia a Medicina, nel bolognese, nella tarda serata di lunedì: una Fiat Punto, con a bordo una giovane madre e le sue due figlie finisce fuori strada e precipita in un fossato. Aurora Andrisano, la figlia più piccola, è stata ricoverata presso l'Ospedale Maggiore, dove è poi deceduta il giorno seguente a causa delle numerose ferite riportate. Il tragico incidente e il decesso di Aurora in ospedale Doveva essere il preludio di una vita ...

Governo Conte 2 - verso i voti di fiducia : la cintura di sicurezza della maggiOranza? Dai gruppi misti. Al Senato quota 170 è vicina : C’è chi si dispiace di non essere stato chiamato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte mentre formava il Governo, c’è chi un po’ se la tira dopo tutta la fatica per abbattere Matteo Salvini (che poi si è abbattuto da solo): “Prima sentiamo il discorso e poi decidiamo cosa votare”. Ci sono gli insospettabili come gli ex alfaniani di Civica Popolare, guidati da Beatrice Lorenzin, ora sostenitori del Governo ...

EleonOra Boi da urlo : follower in visibilio per il suo ultimo scatto in piscina : Eleonora Boi, fiamma di Danilo Gallinari, continua ad incantare i suoi oltre 700.000 follower su Instagram con alcuni scatti provocanti e mai volgari. Eleonora Boi è sicuramente uno dei volti del giornalismo sportivo più amato dai tifosi di calcio. La 33enne sarda, nata a Cagliari il 21 luglio del 1986 prima di intraprendere la carriera da giornalista ha partecipato al concorso di Miss Italia entrando addirittura nelle prime ...

Test di ammissione a medicina - il MeSVA dell'Aquila difende onOrabilità del proprio personale : L'Aquila - In merito alla notizie di stampa su presunti episodi di irregolarità avvenuti durante la prova di ammissione ai Corsi di Studio a numero programmato, si precisa quanto segue: Il Direttore dei Dipartimento MeSVA di riferimento per i Corsi di Studio a numero programmato nazionale di medicina e Chirurgia e Odontoiatria per i quali si è svolto il Test di ammissione in data 3 settembre 2019, sentiti gli interessati ha potuto ...

L'ombra della Cina dietro gli iPhone hackerati : "Usati per monitOrare gli uiguri" : L'hanno rivelato a TechCrunch delle fonti anonime, secondo cui le vulnerabilità venivano sfruttate per infettare i dispositivi della minoranza musulmana che abita la regione autonoma dello Xinjiang, e raccoglierne informazioni

Inizia il test di medicina : 100 minuti da Ora per vincere un camice bianco : Al via per 68mila aspiranti camici bianchi il test di medicina 2019: solo 1 su 6 degli iscritti potrà entrare in graduatoria e ottenere uno degli 11.658 posti messi a disposizione delle facoltà a numero chiuso di medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria. Ma non mancano le contestazioni. I candidati hanno 100 minuti di tempo per rispondere alle 60 scelte dal Miur. Bussetti: "L'Italia ha bisogno di medici".Continua a leggere

1° Settembre 2019 - oggi inizia l’Autunno meteorologico : l’Equinozio si avvicina - ecco DATA e Ora : inizia oggi 1° Settembre 2019 l’autunno meteorologico e si archivia quindi l’estate meteorologica. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 23 Settembre, alle 07:50 UTC, 09:50 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dall’Equinozio d’autunno. Il termine equinozio deriva dal latino “equi-noctis” e significa “notte uguale” al giorno: nonostante tale ...

Adventure Sync : Nearby è Ora disponibile in Pokémon Go e vi avvisa dei nuovi mostri nelle vicinanze : La funzione Adventure Sync originale permette di schiudere le uova in base al numero di passi eseguiti anche quando non si stava giocando a Pokémon Go. Ora, con la nuova funzione Adventure Sync: Nearby, il gioco vi invierà notifiche push per farvi sapere quando siete vicini a un Pokémon non ancora catturato. L'articolo Adventure Sync: Nearby è ora disponibile in Pokémon Go e vi avvisa dei nuovi mostri nelle vicinanze proviene da TuttoAndroid.

Volley - Mondiali Under 19 : l’Italia demolisce Cina Taipei e vola ai quarti di finale - Ora sfida al Giappone : L’Italia ha demolito Cina Taipei con un roboante 3-0 (25-7; 25-17; 25-22) e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 19 di Volley maschile che si stanno disputando a Tunisi. Gli azzurrini hanno surclassato la modesta compagine asiatica in poco più di un’ora di gioco e hanno staccato meritatamente il pass per il prossimo turno a eliminazione diretta. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno infilato il quinto successo ...

Il nuovo compagno dell’86enne Sandra Milo ha 37 anni di meno - Alessandro ROrato : “Mi affascina” : L'imprenditore 49enne Alessandro Rorato ha fatto breccia nel cuore della diva del cinema. Si chiama Alessandro Rorato il nuovo compagno di Sandra Milo. L’attrice 86enne si è lasciata conquistare da un uomo che ha 49 anni, 37 di meno rispetto a lei. “Ha la freschezza di una donna giovane” ha dichiarato lui, completamente rapito dalla diva. E le avrebbe perfino già regalato un anello importante.\\Sandra Milo si è innamorata. La diva 86enne che fu ...

Il Conte-bis si avvicina : ancOra in corso l'incontro tra Conte - Di Maio e Zingaretti : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo