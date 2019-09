Lamborghini Sián - 819 CV per la prima ibrida di Sant' Agata - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di martedì 10 settembre 2019) Lapiù veloce di tutti i tempi: così il marchio diBolognese presenta la sua, la. La supersportiva a dodici cilindri vanta soluzioni tecniche innovative, a partire dal sistema elettrificato che porta al debutto nel mondo dell'auto i supercondensatori per contenere il peso e garantire prestazioni elevate. Lasarà costruita in soli 63 esemplari, ognuno dei quali sarà personalizzato dal Centro Stilee dal reparto Ad Personam con l'obiettivo di creare un pezzo unico per ogni proprietario. Il debutto della nuova V12 è fissato per il prossimo Salone di Francoforte, dove sarà esposto un esemplare con verniciatura Oro elettrico multistrato e interni caratterizzati da rivestimenti di pelle Poltrona Frau e inserti stampati in 3D. L'elettrico supporta il V12. Lamantiene fede alla storia del marchio proponendo una versione ...

