Kabul, esplosione vicino ambasciata Usa

Una forteè stata udita a, capitale dell'Afghanistan,all'Usa poco dopo la mezzanotte locale, nell'anniversario dell' attacco dell'11/9/2001 a New York. Testimoni parlano di una colonna di fumo e un impiegato dell'ha confermato l'alla Associated Press, senza fornire dettagli. Non ci sono al momento notizie di vittime. Si tratterebbe del primo attentato nella capitale dopo che Trump ha annullato i colloqui con i Talebani.(Di martedì 10 settembre 2019)