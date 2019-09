Isee 2019 | istruzioni Inps sulle Dsu presentate da gennaio 2020

Fonte : leggioggi

(Di martedì 10 settembre 2019) Il nuovo anno si avvicina e arrivano ancora chiarimenti da parte dell’Dsu, utili per la presentazione dell’. In particolare oggetto di messaggioquesta volta sono le Dichiarazione sostitutive unicheda. L’Istituto di previdenza ha puntualizzato con un’apposita comunicazione sul portale, le recenti modifiche introdotte a riguardo. Modifiche che interessano chi si accinge a presentare l’, al fine di ottenere agevolazioni e prestazioni sociali. Vediamo in breve di quali chiarimenti si tratta.: validità DsudaSul tema della validità dell’, dei puntamenti agli anni reddito e patrimoni in, si segnala la rilevante modifica all’articolo 4 sexies del Decreto crescita), convertito in Legge. Questa norma ha modificato nuovamente il comma 4 dell’art. 10 del decreto legislativo 15 ...

MatteoBiagetti : Comune di Roma: Richiesta proroga ISEE per agevolazione tariffaria refezione scolastica a.s. 2019/2020 - Firma la p… - GiorgisMirko : Comune di Roma: Richiesta proroga ISEE per agevolazione tariffaria refezione scolastica a.s. 2019/2020 - Firma la p… -