Il numero delle persone morte a causa della tempesta Dorian è salito a 50

Uragano Dorian - Bahamas devastate : 30 morti e migliaia di dispersi. Ministro Sanità : “Il numero delle vittime sarà sconcertante” : Oltre 440mila persone hanno dovuto lasciare la loro casa e 30 sono morte. Ma il numero delle vittime provocate dal passaggio dell’Uragano Dorian che ha devastato le Bahamas è destinato a salire secondo il Ministro della Sanità del Paese, Duane Sands. “sarà sconcertante”, ha detto, visto che al momento risulta che ci siano migliaia di dispersi.Intanto la tempesta di categoria 2 con venti fino a 170 chilometri all’ora, è arrivata ...

Uragano Dorian - sale a 20 il numero delle vittime alle Bahamas : ora è diventato categoria 3 : È salito a 20 morti il numero delle vittime causate dal passaggio dell’Uragano Dorian sulle Bahamas, come fa sapere il ministero della Salute nel bollettino di mercoledì sera spiegando che questa cifra è destinata ad aumentare. “Le operazioni di salvataggio e l’esplorazione delle case allagate sono appena iniziate”, hanno confermato dal ministero. Il numero dei morti è stato confermato anche dal premier Hubert Minnis, che ha ...

Colombia - l’ex numero due delle Farc annuncia la ripresa della lotta armata : “Siamo stati costretti a riprendere le nostre armi” : Le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) riprendono la lotta. A meno di tre anni dallo storico accordo tra i miliziani dell’Ejército del Pueblo e il governo di Bogotà che ha messo fine a più di 50 anni di guerriglia armata, l’ex numero due del gruppo, Iván Márquez, di cui si erano perse le tracce da più di un anno, è riapparso questo giovedì in un video per annunciare che il gruppo imbraccerà nuovamente le armi: ...

Sul numero di settembre - Le truffe delle auto schilometrate : Nel ricco mercato dellusato abbondano le auto magicamente ringiovanite: la truffa della riduzione dei chilometri è una piaga che crea gravi danni ai consumatori. In realtà, molti dati esistono e sarebbero disponibili, se solo chi li detiene fosse disposto a condividerli: le reti ufficiali delle Case conoscono, infatti, perfettamente le percorrenze reali e gli interventi di manutenzione di ogni vettura.L'alibi della privacy. Ma linchiesta di ...

Nadia Toffa - sale a 50 mila il numero delle firme per intitolarle il reparto di oncologia dell’ospedale di Taranto : sale a 50 mila in poche ore il numero delle firme della petizione per far intitolare il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Taranto a Nadia Toffa. Il numero è destinato a salire sulla piattaforma Change.org dopo che la “iena”, scomparsa lo scorso 13 agosto a soli 40 anni, si è a lungo battuta per i bambini malati di tumore di quelle zone. Proprio per il suo impegno sul territorio Nadia era stata nominata ...

Regno Unito : le stazioni di ricarica pubbliche per i veicoli elettrici superano il numero delle stazioni di rifornimento : Ad oggi nel Regno Unito le stazioni pubbliche per la ricarica di veicoli elettrici hanno superato di 1.000 unità le stazioni di rifornimento di carburante, raggiungendo un totale di 9.300 stazioni di ricarica per i veicoli elettrici rispetto alle 8.400 stazioni di servizio.1 Con l’incremento dei veicoli elettrici, il sorpasso è avvenuto un anno prima di quanto previsto da Nissan nel 2016, quando la data del superamento era fissata ad agosto ...

Russia - incendio alla base militare : sale a 7 il numero delle vittime. Nelle città vicine si fa scorta di iodio contro le radiazioni : sale a 7 il numero dei morti causato dall’incidente avvenuto giovedì 8 agosto nell’area militare di Nyonoksa, nella regione di Arkhangelsk durante i test di un motore jet a propellente liquido. A riferirlo è proprio il dipartimento di comunicazione dell’agenzia nucleare russa Rosatom, citato dall’agenzia di stampa Interfax. Nel frattempo i residenti delle città della Russia settentrionale vicine alla base militare stanno ...

Il numero delle persone morte in Cina per il tifone Lekima è salito a 18 : Almeno 18 persone sono morte nella provincia cinese di Zhejiang, a sud di Shanghai, a causa del tifone Lekima, che è arrivato sabato mattina in Cina dopo avere colpito Taiwan; altre 14 persone risultano disperse. Le morti, ha detto la

Meteo - nuova ondata di caldo in Europa : impennata delle temperature - verranno battuti numerosi record : Dopo poche settimane dall’ultima ondata di caldo africano, torna l’allerta in Europa: in Francia un nuovo record è stato registrato ieri a Bordeaux, dove si sono registrati +41,2°C, e Météo France prevede temperature mai viste da più di 70 anni a Parigi, con +41°C. L’attuale record risale al 1947 con +40,4°C. In Belgio è stata diramata per la prima volta l’allerta rossa: “Le temperature aumenteranno di qualche grado ...