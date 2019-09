Francesco Renga esce allo scoperto con la sua fidanzata

Francesco Renga - Ambra è il passato : presenta a tutti la sua nuova donna. "Mi alleno un po'..." - chi è lei : Francesco Renga esce alla scoperto con Diana Poloni. Dopo la fine della storia con Ambra, Renga e Diana stanno insieme da tempo. Ma questa è la prima volta che sui social il cantante condivide uno scatto. “Balliamo?”, ha scritto il cantante rivolgendosi alla sua Diana. I due, nella foto su Instagram

Francesco Renga ufficializza la sua relazione con Diana Poloni : foto : Francesco Renga esce alla scoperto con Diana Poloni e sui social pubblica la prima foto insieme a lei Dopo il divorzio da Ambra Angiolini, della vita sentimentale di Francesco Renga abbiamo saputo poco e nulla. Da circa 4 anni, però, si vociferava che il cantante avesse una storia d’amore con Diana Poloni il che fece, […] L'articolo Francesco Renga ufficializza la sua relazione con Diana Poloni: foto proviene da Gossip e Tv.

Francesco Renga e Diana Poloni - la prima foto social insieme : “Balliamo?” : Quattro anni dopo gli scoop sui giornali scandalistici, che di fatto accelerarono la separazione tra il cantante di "Angelo" e l'attrice Ambra Angiolini, la nuova coppia che non si è mai ufficialmente annunciata si presenta sul canale ufficiale Instagram dell'interprete tra i più amati della canzone contemporanea italiana.Continua a leggere

Info e biglietti in prevendita per i concerti di Francesco Renga in Europa : Con il calendario ancora in aggiornamento per le date italiane, sono ufficiali i concerti di Francesco Renga in Europa per il supporto di L'Altra Metà, ultimo disco di inediti che ha pubblicato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Aspetto Che Torni. I biglietti sono in prevendita in tutti i canali abilitati e secondo le modalità di consegna abituali. Le date in Europa seguono quelle in Italia, con oltre 40 ...

Francesco Renga : tutte le date de “L’altra Metà Tour” : Più di 40! The post Francesco Renga: tutte le date de “L’altra Metà Tour” appeared first on News Mtv Italia.

Svelati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Modena con Nek - Francesco Renga e tanti altri : Sono ufficiali gli ospiti di Radio Bruno Estate a Modena il 29 luglio, quelli annunciati per il grande ritorno in Emilia-Romagna dopo la tappa di Cremona che si è tenuta il 22 luglio scorso. Si inizia immediatamente da Nek, che in queste settimane si sta preparando alla partenza del tour di supporto a Il Mio Gioco Preferito che partirà con la prima data all'Arena di Verona e da Francesco Renga, al quale toccherà la stessa sorte con il tour ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Francesco Renga in Sardegna tra Cagliari e Sassari : Sono annunciati i concerti di Francesco Renga in Sardegna. Si allunga così il calendario degli eventi che l'artista ha organizzato per il supporto di L'Altra Metà, ultimo album di inediti rilasciato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo. Le nuove date sono fissate per il 22 dicembre al Teatro Comunale di Sassari e per il 23 dicembre alla Fiera di Cagliari. I Biglietti sono in prevendita dalle 11 del 18 luglio, mentre per ...

Gli ospiti del Premio Lunezia da Francesco Renga e Gianluca Grignani a Motta e Nigiotti : Si terrà dal 19 al 21 luglio ad Aulla (MS) la nuova edizione del Premio Lunezia. La XXIV edizione del Premio Lunezia si apre con un Premio già conferito ad Enrico Nigiotti ai tempi del Festival di Sanremo 2019: l'artista, in gara tra i Campioni, ha vinto il Premio Lunezia per Sanremo 2019. Tanti gli ospiti in programma nelle tre serate del Premio Lunezia che si apriranno con il conferimento di un Premio a Franceso Renga per l'album L'Altra ...