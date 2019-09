CorSport | 7 attaccanti per 4 maglie Chi sceglierà Ancelotti per Samp e Liverpool?

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2019) Sul Corriere dello Sport le possibili scelte diper la doppia sfida ravvicinata didoria e. Sono sette gliin ballo e di tutti i tipi. Tante le alternative tecniche e anche le condizioni fisiche. Ci sono state le nazionali e c’è da considerare la stanchezza e i fusi orari. Mertens è pronto. Conosce gli schemi dia memoria, e non essendoci Milik per infortunio è praticamente il centravanti del Napoli, che si contende il posto davanti con il neo arrivato Llorente. Milik non gioca dall’America. Per lui c’è stato l’affaticamento muscolare e poi le voci che l’infortunio fosse in realtà dovuto alla questione Icardi, che lo dava come merce di scambio con l’Inter. Invece i dolori erano veri e adesso invitano alla prudenza. Il polacco sta recuperando ma l’obiettivo sembra la Champions e nonla. Insigne sta meglio ma non benissimo. Decideranno i ...

