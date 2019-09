Brindisi | 19enne ucciso con 3 colpi di pistola alla testa | aveva precedenti per furto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Tredi. Un’esecuzione, forse. È statocosì Giampiero Carvone, 19 anni, nei pressi della sua abitazione nel rione Perrino di: il giovane, raggiunto in via Tevere dal killer armato di una calibro 7,65, haperrisalenti al 2018 escorsa estate. Sull’omicidio indaga la Squadra mobile della polizia, allertata dal padre della vittima chelanciato un appello sui social per la donazione di sangue. Carvone è stato soccorso dal 118 che lo ha portato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico, ma i medici del ‘Perrino’ non sono riusciti a salvarlo. Ilè morto poco. L'articolocon 3diperproviene da Il Fatto Quotidiano.

