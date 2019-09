Bergamo | morto Bruni | ex sindaco e presidente Sacbo

Bergamo - incendio in Ospedale : un morto e otto pazienti intossicati : incendio nell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove un rogo ha causato la morte di una giovane paziente. Altri otto pazienti sono rimasti intossicati. E’ in corso il trasferimento dei 67 degenti del reparto di Psichiatria interessato stamattina dal rogo: i degenti vengono trasferiti in queste ore negli ospedali di Treviglio e Alzano Lombardo, nella Bergamasca, e a Leno, nel Bresciano. L'articolo Bergamo, incendio in Ospedale: ...

Bergamo - travolti con l’auto dopo una lite : morto anche il secondo ragazzo dopo agonia di oltre 30 ore. I genitori donano gli organi : Non ce l’ha fatta Matteo Ferrari, il giovane 18enne travolto dall’auto guidata da Matteo Scapin nella notte tra sabato e domenica mentre era in scooter con l’amico 21enne Luca Carissimi, morto nello scontro. I due sono stati speronati ad Azzano San Paolo, nel Bergamasco, dal 33enne di Curno, ora in cella con l’accusa di omicidio volontario, dopo una lite in discoteca a Orio al Serio. L’appena maggiorenne è deceduto ...

Bergamo : speronamento - morto anche il secondo ragazzo investito : Milano, 5 ago. (AdnKronos) – E’ morto all’ospedale di Bergamo anche Matteo Ferrari, 18 anni, l’amico di Luca Carissimi, ricoverato dopo lo speronamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica ad Azzano San Paolo (Bergamo). Sono due adesso le morti di cui dovrà rispondere il 33enne che li ha investiti dopo una lite in discoteca. Il giovane Ferrari, a differenza dell’amico morto sul colpo, è sopravvissuto ...

