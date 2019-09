Asteroidi | appuntamento il 27 settembre con 2006QV89 Ma sarà a 6 | 9 milioni di chilometri

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Rinviato infine al 27l’con l’asteroide, che prima dell’estate aveva fatto agitare il web per il timore, più che infondato, che potesse sfiorare la Terra il 9. Nessun pericolo in vista, naturalmente, come avevano immediatamente assicurato gli esperti, e adesso hanno confermato in pieno le previsioni perché il 27l’asteroide saluterà il nostro pianeta alla distanza di 6,9di, pari a 18 volte la distanza fra la Terra e la Luna. Intanto però un vero e proprio ‘grappolo’ disi prepara a salutare il nostro pianeta in queste ore, sempre a una distanza di sicurezza. Si tratta di otto i sassi cosmici: “Ormai abbiamo una grande frequenza di passaggi ravvicinati e c’è la percezione diffusa che siano aumentati – rileva l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope ...

