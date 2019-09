Uomini e Donne | Claudia Dionigi prende il bouquet e Lorenzo Riccardi la gela

Commissione Ue : 14 Uomini e 13 donne. Tutti gli equilibrismi di von der Leyen : L’unica certezza in questo momento è la presenza al vertice della Commissione europea di due primi vice presidenti, Margrethe Vestager e Frans Timmermans che si occuperanno di digitale e di clima. I popolari sono 9, i socialisti 10, i liberali 6. La nuova Commissione avrà anche un esponente ecologista

Uomini e Donne Over - Ursula Bennardo svela : “Mi sento fragile” : Ursula Bennardo del Trono Over di Uomini e Donne si sfoga prima del parto Ormai manca davvero poco al momento in cui Ursula Bennardo darà alla luce la piccola Bianca. Momenti di attesa questi tra alti e bassi. Difatti l’ex dama di Uomini e Donne Over, in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, non ha nascosto di sentirsi decisamente fragile in questo periodo, asserendo schiettamente: “Mi sento ...

Commissione Ue - von der Leyen ufficializza le nomine : 13 donne e 14 Uomini : Una Commissione dove la parità di genere è rispettata. Quella di Ursula von der Leyen sarà la prima a vedere una rappresentanza di donne così consistente: saranno infatti 13 le componenti del nuovo esecutivo – lei compresa – se confermato nella sua composizione, e 14 gli uomini. Il successore di Juncker ha approvato la lista dei candidati commissari per il 2019-24, fornitale dal Consiglio, dopo i colloqui riservati tenuti nei giorni ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari inchiodata da Maria De Filippi : in studio entra una bilancia - sfida impossibile : Riprendono le registrazioni di Uomini e Donne, lo storico programma condotto da Maria De Filippi, presto in onda su Canale 5: la prima puntata è stata fatta slittare dal 9 al 16 settembre. E, nel frattempo, filtrano alcune indiscrezioni su cosa vedremo agli esordi di questa nuova stagione. Una di qu

Volley - Europei 2019 : dopo le donne…tocca agli Uomini! L’Italia insegue il podio - Russia e Polonia favorite : La lunga estate del Volley prosegue con gli Europei maschili che si disputeranno dal 12 al 29 settembre, non c’è un attimo di tregua perché ieri si è conclusa la rassegna continentale femminile e tra quattro giorni si tornerà nuovamente in campo per altri 18 giorni di grande spettacolo. La formula è la medesima utilizzata dalle donne: 24 Nazionali partecipanti suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro ...

"Cosa hanno più le donne degli Uomini? Riescono ad essere così allegre senza nessun motivo" : Come deve essere un’amica, una persona cioè che si occupa di te quando sei nei guai, qualcuno con cui confidarti quando sei nei casini (ma non solo), condividendo pensieri e cose della vita? Chi è colei al quale possiamo dare tutta la nostra fiducia ben sapendo che non la tradirà mai, a cui chiedere una mano senza che ci sia un interesse personale, che provi gioia a stare con noi anche se non condivide sempre i nostri ...

Uomini e donne - spoiler Over : l'ex di Guarnieri esce piangendo dallo studio : Continuano le registrazioni del trono Over di Uomini e donne che vedremo in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 16 settembre. Stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il vicolo delle news' e riguardanti la registrazione dello scorso 7 settembre, veniamo a sapere che Ida Platano sarà nuovamente in crisi per l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri, tanto da dOver abbandonare in lacrime lo studio di Maria De Filippi rifugiandosi in bagno. Da ...

Bitter Sweet verso il gran finale : ultima settimana di programmazione prima del ritorno di Uomini e donne : ultima settimana di programmazione per Bitter Sweet, la serie turca che ha tenuto compagnia al pubblico di Canale5 al posto di Uomini e donne. La commedia romantica si è legata al dramma per un mix perfetto che ha conquistato i fan portando a casa ottimi ascolti per la gioia della rete che ha già confermato che il prossimo anno sarà ancora Can Yaman (il nostro Ferit) il protagonista dei pomeriggi estivi con una nuova serie. Da oggi, 9 ...

Anticipazioni Uomini e Donne si parte il 16 settembre : Giulio e Alessandro sono già rivali : Cresce l'attesa da parte del pubblico di Canale 5 per la messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. In queste settimane sono iniziate le registrazioni delle prime puntate, durante le quali non sono mancati i colpi di scena che certamente verranno trasmessi sul piccolo schermo nelle prossime settimane. Ad ogni modo, per assistere al debutto del dating-show ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : tre nuovi corteggiatori per Gemma - torna Anna Tedesco : Sabato 7 settembre si è tenuta una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne, la seconda relativa alla stagione 2019-20 che partirà su Canale 5 il prossimo lunedì. Protagonista dell'appuntamento in studio è stata ancora Gemma Galgani, uscita con un nuovo spasimante e apparsa interessata anche ad altri due cavalieri ai quali ha dato appuntamento a Torino. Spazio anche ad una vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi, che ...

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo e Claudia sposi? La reazione di lui : Lorenzo Riccardi sposa Claudia Dionigi di Uomini e Donne? La risposta di lui Una delle coppie più amate della scorsa stagione di Uomini e Donne è, senza dubbio, quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. L’ex tronista e la sua corteggiatrice si sono voluti e si sono scelti, nonostante alcune incomprensioni avvenuto nel corso delle puntate del programma di Maria De Filippi. Benchè avesse minacciato più volte di dirgli ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari a dieta : dovrà perdere 20 kili : Tina Cipollari nell’occhio del ciclone. Tutta colpa della linea. La popolare opinionista infatti è alle prese con qualche chilo di troppo. Le registrazioni dello show sono già cominciate e iniziano a trapelare le prime indiscrezioni su quanto vedremo nelle prossime puntate a partire dal 16 settembre. Tra queste una bilancia che potrebbe spuntare in studio. Maria De Filippi ha deciso di aiutare l’amica facendole incontrare un nutrizionista. Al ...

Uomini e Donne news : Nicole - no al red carpet. Ieri ha sfilato Fabio : Uomini e Donne news: Nicole, niente red carpet a Venezia: la Mazzocato spiega i suoi motivi. Ieri ha sfilato il suo ex Fabio Colloricchio con Violeta La Mostra del Cinema di Venezia ha chiuso i battenti Ieri sera. Dunque, addio anche ai red carpet in laguna fino al prossimo anno. Sul celebre tappeto rosso hanno […] L'articolo Uomini e Donne news: Nicole, no al red carpet. Ieri ha sfilato Fabio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Dal Corso scoppia dopo polemica red carpet : “Non sono stolto” : Andrea Dal Corso, da Uomini e Donne al Festival Del Cinema di Venezia con Teresa Langella Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono stati ospiti del Festival del Cinema di Venezia e ovviamente hanno accettato l’invito, tra l’altro presentandosi con due outfit molto belli. Come sapete, in molti hanno criticato la presenza di tronisti di […] L'articolo Uomini e Donne, Dal Corso scoppia dopo polemica red carpet: “Non sono ...