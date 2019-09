Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 20 | 10

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno arrogante che dà il via ad una nuova stagione riformatrice così tonte ha presentato alla camera il nuovo esecutivo Movimento 5 Stelle PD in un lungo discorso in cui è incorso spesso la parola mite e con il quale si è delineato un programma che ha rimesso al centro lavoro e formazione tre primi punti che il conte B si intende affrontare ci sono il taglio dei parlamentari una nuova legge elettorale revisione dei decreti sicurezza una legge di bilancio Per scongiurare l’aumento dell’Iva e togli il cuneo fiscale un nuovo patto di stabilità con lui fa le altre sfide lavoro da garantire a tutti soprattutto a quei giovani che ti deve riuscire a riportare in Italia alle donne al sud misure per la scuola cominciare dagli asili nido interventi per la famiglia per le concessioni autostradali una ...

SkyTG24 : #UltimOra #Conte alla #Camera attacca la #Lega: voleva andare al #voto forse per avere più poltrone? Proteste in au… - SkyTG24 : #UltimOra #Meloni: #Conte si è già consegnato all'UE, il palazzo non si può organizzare contro il popolo. #Canale50… - SkyTG24 : #UltimOra La replica di #Conte alla #Camera: andare al #voto sarebbe stato irresponsabile. #M5S coerente col progra… -