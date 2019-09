Sfida fra robot per il soccorso sotterraneo | dovranno dimostrare di sapersi muovere in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) Gli esperti diica sono stati invitati da DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) a partecipare allainternazionale SubT Challenge che ha lo scopo di chiarire le idee su come dovrebbe essere unprogettato per effettuare operazioni disotterranee. Ilpotrebbe essere utile in caso di crollo di gallerie delle miniere, per portare aiuto a speleologi intrappolati nelle grotte, o in scenari di crolli di edifici causati da guerre o catastrofi ambientali. I partecipanti devono creare uncapace di mappare ambienti sotterranei complessi, muoversi al loro interno ed effettuare ricerche. DARPA è conosciuta in tutto il mondo come un’agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, incaricata dello sviluppo di tecnologie per uso militare. Nel tempo tuttavia si è più volte occupata di progetti utili in ambito civile. ...

