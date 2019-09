Sei cose che abbiamo comprato ad agosto

Cosenza - arrestato dopo aver perseguitato per Sei anni la convivente : Valentina Dardari La ragazza aveva iniziato a frequentare l’uomo quando aveva solo quindici anni . Ogni sera veniva da lui picchiata e insultata Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri di Corigliano Calabro, comune in provincia di Cosenza , per maltrattamenti famigliari aggravati, minacce e porto d’armi abusivo. Il giovane è stato infatti denunciato dalla convivente , dopo sei anni di soprusi, minacce e persecuzioni. Circa ...

Sei cose da sapere sul debito (e perché tiene in ostaggio le banche centrali) : Il modello di crescita basato sulla creazione di debito (e reso sostenibile dalla compiacenza delle banche centrali) potrebbe aver raggiunto i propri limiti: lo rivela un white paper di Lombard Odier che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare. Ecco cosa sta accadendo

Cosenza - morta di parto a 36 anni : indagati in Sei tra medici e ostetriche : Il piccolo Cristian è nato appena cinque giorni fa e sta bene, ma non conoscerà mai la sua mamma. E suo padre dallo scorso mercoledì, alla felicità per la sua nascita, deve unire il dolore per aver perso in circostanze assurde, forse evitabili, la sua compagna. A 36 anni Santina Adamo è morta all'ospedale cosentino di Cetraro, dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio. A strapparla precocemente alla vita, sarebbe stato uno shock emorragico ...