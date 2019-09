Juve | contro la Fiorentina Danilo e Rabiot potrebbero essere titolari

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 9 settembre 2019) In questo momento la Serie A è in pausa per dare spazio alle nazionali, ma sabato 14 settembre riaprirà i battenti ed allora i top club impegnati in campionato e Champions League dovranno affrontare un tour de force che prevede sette gare in 23 giorni. Lantus inizierà quest’intenso periodo con la trasferta all’Artemio Franchila, poi quattro giorni dopo tornerà al Wanda Metropolitano per il debutto in Europal’Atletico Madrid. Nella settimana a seguire sarà impegnata in tre partitesquadre di media-bassa classifica: Brescia, Verona e Spal. Dopo le sfide di campionato anch’esse complicate perché ravvicinate, tornerà la Champions League questa volta l’avversario sarà il Bayer Leverkusen e infine prima della seconda pausa nazionali ci sarà il big matchl’Inter. Il turnover Queste gare ravvicinate costituiranno il vero banco di prova della ...

