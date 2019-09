Inter presenta terza maglia | è nera con richiami al triplete

Inter - presentata la terza maglia : tanti richiami alla storia nerazzurra [FOTO] : FC Internazionale Milano e Nike caratterizzano la presenza del club nelle competizioni Europee con una terza divisa che trae ispirazione da due celebri trionfi continentali. L’Inter giochera` le piu` importanti competizioni in questa stagione e la nuova divisa racchiude in se´ elementi delle sue maglie iconiche delle stagioni 1997-98 e 2009-10, in cui i Nerazzurri hanno conquistato alcuni dei successi piu` spettacolari della storia del ...

Costalli : “Recuperare ruolo rappresentanza corpi Intermedi” : Senigallia, 7 set. – (AdnKronos) – Per rispondere in maniera più incisiva agli effetti della crisi economica che ha investito l’Italia occorre puntare anche alla riscoperta e rivalutazione dei corpi intermedi. Ne è convinto il presidente del Movimento cristiano lavoratori Carlo Costalli, che ha riunito a Senigallia per il seminario di studi e formazione, circa cinquecento dirigenti provenienti da tutta Italia. ‘La ...

Inter - il 10 settembre la presentazione della terza maglia : L’Inter è pronta a svelare la nuova terza maglia per la stagione 2019/20. Per il lancio della nuova terza maglia, il 10 settembre alle ore 18 al Nike Store di Corso Vittorio Emanuele è infatti previsto un evento presentato da Matilde Gioli e Mirko Mengozzi. L’Intera rosa dell’Inter verrà a salutare i propri tifosi e […] L'articolo Inter, il 10 settembre la presentazione della terza maglia è stato realizzato da Calcio e ...

Paradox Interactive presenta la fazione dei Camarilla in Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 : Paradox Interactive ha svelato una nuova fazione di The Masquerade - Bloodlines 2: i Camarilla. Le fazioni dei Kindred di Seattle sono gruppi di vampiri con i loro motivi e obiettivi, in lotta per il controllo della città. Alcuni risiedono nella città da parecchio tempo, altri hanno storie lunghe e leggendarie e ogni fazione cerca di conquistare il controllo sulla Città di Smeraldo.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per ...

Intervista a Melania Dalla Costa - protagonista del cortometraggio “I Sogni Sospesi” presentato a Venezia 76 : I Sogni Sospesi a Venezia 76, Intervista alla protagonista Melania Dalla Costa Ieri pomeriggio, presso lo spazio della Regione Veneto all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, Melania Dalla Costa ha presentato ...

Sony al Tokyo Game Show 2019 senza conferenza ma con una serie di Interessanti presentazioni : Il Tokyo Game Show 2019 partirà ufficialmente il 12 settembre e c'è ovviamente molta attesa in vista degli annunci e degli eventi organizzati dalle grandi compagnie nipponiche e non solo. Tra i protagonisti ci saranno ovviamente Sony e PlayStation e oggi possiamo fare il punto sulla presenza del colosso videoludico. Abbiamo già una certezza: non ci sarà una vera e propria conferenza ma i fan non devono assolutamente disperare.Grazie all'apertura ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 : Paradox Interactive presenta la fazione dei Pioneers : Paradox Interactive ha ufficialmente svelato la prima fazione di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: i Pioneers. Da non confondere con un clan di vampiri, una fazione è composta da un gruppo di vampiri uniti sotto la stessa bandiera, alcuni più strettamente legati rispetto ad altri. In Bloodlines 2, le fazioni dei Kindred di Seattle si contendono il controllo della città e ognuna ha la sua storia, le sue caratteristiche e le sue motivazioni. ...

Inter - Biraghi si presenta : “Sono arrivato qui nel momento giusto” : “Penso di essere tornato all’Inter nel momento giusto, quello in cui ho raggiunto la mia maturità, calcistica ed extra-calcistica. Credo di avere raggiunto un livello adatto a mettermi a disposizione di questo grande club, di questa grande squadra. Ora devo dimostrare di poterci rimanere, ma sono pronto”. Queste le prime parole da nuovo calciatore dell’Inter per Cristiano Biraghi: “Vengo da una famiglia di ...

Miss Italia - caos in Vigilanza Rai : Anzaldi (PD) presenta un'Interrogazione - Mollicone (FdI) difende il concorso dalle "scorie neofemministe" : Chi l'avrebbe mai detto che la rediviva Miss Italia avrebbe rappresentato il terreno televisivo su cui le forze politiche, impegnate in queste ore con le consultazioni qurinalizie per la risoluzione della crisi di governo, si sarebbero scontrate sul finire dell'estate 2019? Eppure, sembra che il concorso per l'elezione della giovane più bella dello Stivale stia offrendo continui spunti di discussione per i comMissari della Vigilanza Rai, voci ...

Inter - Marotta sarebbe pronto a presentare una nuova offerta per Milinkovic-Savic : Mentre stasera si chiuderà la prima giornata di campionato con Inter-Lecce, di scena allo stadio Meazza alle ore 20:45, si entra nel vivo sul fronte calciomercato con l'ultima settimana della sessione estiva. Uno dei club protagonisti potrebbe essere proprio quello nerazzurro viste alcune situazioni ancora in sospeso. Oltre a Alexis Sanchez, sempre ad un passo e che potrebbe chiudersi nella giornata di domani, c'è da definire anche la questione ...