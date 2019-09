Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2019) Dopo il bagno di folla ricevuto daieri per il suo arrivo alla guida del Gimnasia, Beppe, suo compagno di squadra al Napoli, ha raccontato un simpatico aneddoto riguardo alla popolarità che Diego ha sempre avuto ovunque anddasse. “Successe tutto all’improvviso. Diego mi chiamò avvertendomi che a mezzanotte sarebbe arrivato da noi, a trovarmi, e infatti arrivò puntuale. Pensate, io il giorno dopo avevo in programma un viaggio a Londra e lo annullai immediatamente, ero felice di rivederlo. Giocò a golf, passò una bella vacanza, soprattutto per un motivo. Lui è uno che davvero non è libero neppure di prendere un caffè che viene sommerso da una folla oceanica, ma ano. Ovviamente tutti lo riconoscevano, lo salutavano, ma non invadevano la sua privacy. Al che lui mi disse ‘Ma che?’. Per lui fu un’esperienza nuova anche ...

napolista : #Incocciati: “Quando #Maradona a Fiuggi mi chiese: ‘Ma che paese è questo?'” Diego era abituato ai bagni di folla,… -