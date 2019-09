Il rischio di tumore non è uguale per tutti i fumatori | test per una diagnosi precoce

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) Noncorrono gli stessi rischi. Per la prima volta gli scienziati hanno sviluppato uno screening personalizzato per lapersonalizzata. La ricerca porta la firma dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano. Tac spirale toracica a basso dosaggio di radiazioni (LDCT) emicroRNA sul sangue: sono i due esami che, in combinazione, rappresentano lo strumento innovativo che potrebbe cambiare il destino di fortie soggetti ad altodi sviluppo del carcinoma polmonare. A evidenziarlo sono i dati dello studio bioMild condotto dall’Int e sostenuto da Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Rappresenta una svolta perché scardina l’idea che non sia possibile effettuare una. Al contrario, prova che è possibile stabilire in anticipo chi ha maggiori probabilità di sviluppare la malattia e definire, di ...

repubblica : Il rischio tumore non è uguale per tutti i fumatori, adesso c'è un test - PulseofEuropeIT : Tumore al polmone, il rischio non è uguale per tutti i fumatori: il test per la diagnosi precoce - gflorea : RT @24salute: Tumore prostata, mangiare funghi riduce rischio - -