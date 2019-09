GreedFall non avrà Denuvo | il supporto alle mod e nemmeno DLC

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 9 settembre 2019) A partire da domaniapproderà su PC e console e per Spiders questo è il progetto più ambizioso che lo studio abbia mai creato. Il gioco ci porta in epoche coloniali, ma unisce anche bestie soprannaturali e maledizioni, il tutto avvolto in una storia misteriosa.Oltre a questo sono stati svelati ulteriori dettagli che potrebbero piacere o meno ai giocatori. Innanzituttononla tecnologia anti-manomissione,, qualcosa di cui molti giocatori PC saranno felici. Probabilmente però non saranno contenti riguardo le mod: il gioco infatti nonile non ènei piani futuri.Infine, sia su PC che su console il titolo di Spiders nonDLC, o almeno, finora non ne sono stati programmati. Ci saranno alcuni contenuti per chi ha preordinato il gioco, ma niente storie o missioni aggiuntive a quanto pare.Leggi altro...

GameStopItalia : Finalmente... Borderlands 3! ?? Insieme ad altri titoli da non perdere, come Greedfall e PES 2020! ? Quali giochi af… - tech_gamingit : GreedFall non ha il DENUVO su PC - oOShinobi777Oo : GreedFall non ha il DENUVO su PC -