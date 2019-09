Giulia Calcaterra in ospedale | Non posso camminare | ho un buco su malleolo

Giulia Calcaterra in ospedale : «Ho un buco sul malleolo». Cos’è successo all’ex velina : Giulia Calcaterra sta trascorrendo un forzato periodo di stop presso l’ospedale Luigi Sacco di Milano dopo un piccolo incidente al tallone durante un’escursione lo scorso 30 agosto all’altezza del tallone: la ferita sembrava in via di guarigione tanto che ieri l’ex velina ha fatto paracadutismo con il fidanzato Nick Pescetto e il fratello, tuttavia la situazione del piede è velocemente peggiorata quando si è aperto quello che ha la stessa ...

Giulia Calcaterra ricoverata in ospedale : “Un batterio mi ha bucato il malleolo” : L'ex velina di Striscia la Notizia, Giulia Calcaterra, quest'estate durante un'escursione, ha riportato una ferita sul piede che, con il passare dei giorni si è aggravata tanto da dover andare in ospedale. Come racconta la showgirl su Instagram, attualmente è ricoverata nel reparto malattie infettive dell'ospedale Luigi Sacco di Milano, dove ha iniziato una nuova cura che dovrebbe portarla alla guarigione definitiva.Continua a leggere

Giulia Calcaterra - l’ex velina in ospedale : “Ho un buco sul malleolo” : L’ex velina Giulia Calcaterra si trova ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano per le conseguenze di un piccolo infortunio al tallone riportato durante un’escursione. A raccontare quanto accaduto è la stessa Calcaterra nelle sue Instagram Story: tutto è iniziato il 30 agosto scorso, quando si è fatta male al piede. La ferita sembrava essere in via di guarigione, tanto che nel frattempo ...

Il dramma di Giulia Calcaterra : Ho un buco sul malleolo : A distanza di qualche giorno dall'incidente che le ha causato la ferita la piede, Giulia Calcaterra si è recata in ospedale dove ha scoperto che un'infezione le ha causato un buco nel tallone all'altezza del malleolo. L'ex velina Giulia Calcaterra sta attraversando un momento molto complicato che ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram. Attraverso alcune storie condivise questa mattina sul social network dall'ospedale Luigi ...