Delitto di Piacenza | gli ultimi istanti di Elisa Pomarelli in un video

Delitto di Piacenza - orrore nel pollaio : i dettagli terrificanti sulla morte di Elisa Pomarelli : Massimo Sebastiani ha ucciso Elisa Pomarelli dopo un pranzo tranquillo, dopo che lei gli lo ha rifiutato, anzi gli ha detto che sarebbe stato meglio non vedersi più. Nella confessione del 7 settembre, poco dopo essere stato catturato sulle colline piacentine, il 45enne racconta tanto altro di quel 2

Piacenza - Delitto di Elisa : non voleva più vederlo - lui l'ha strangolata e poi vegliata : Non ha avuto alcun rispetto della donna che diceva di amare. L'operaio 45 enne Massimo Sebastiani, da amico a sedicente 'innamorato', era diventato talmente molesto che la 28 enne Elisa Pomarelli aveva deciso di non vederlo più. Gliel'ha comunicato chiaramente nel corso dell'ultimo pranzo della sua vita. Dopo mezz'ora, usciti dalla trattoria dove erano stati a mangiare domenica 25 agosto, lui l'ha strangolata nel cortile della sua casa. E' ...

Delitto di Piacenza - arrestato anche il padre della ex di Sebastiani : È stato il no definitivo, come in tante storie di femminicidio, a scatenare la furia di Massimo Sebastiani. Elisa Pomarelli gli ha detto: «Non ti voglio più vedere». Lui davanti al rifiuto anche solo di un incontro ha visto crollare tutto quello che si era costruito da solo nella mente per mesi (le aveva sempre rifiutato proposte amorose) e da qui è venuto l’atto di ira finale. Ha ucciso Elisa. Come, nei dettagli, sarà l’autopsia a chiarirlo, ma ...

Delitto Piacenza - Gay center : “Elisa uccisa due volte : come donna e come lesbica” : Le dichiarazioni del portavoce dell'associazione, Fabrizio Marrazzo: "Femminicidio premeditato e compiuto come atto punitivo. Elisa aveva rifiutato il suo assassino". Intanto nelle riprese della telecamera di videosorveglianza di una ditta si vede Massimo Sebastiani strangolare la 28enne.Continua a leggere

"Elisa uccisa due volte - come donna e come lesbica" : Delitto di Piacenza - parlano gli amici : Era ossessionato da lei, dall'idea di quell'amore non corrisposto, che alla fine gli ha fatto "perdere la testa". Così Massimo Sebastiani, 45 anni, ha confessato alle forze dell'ordine l'omicidio di Elisa Pomarelli, 28 anni, il cui corpo è stato ritrovato ieri nei boschi nei dintorni di Piacenza dop

Piacenza - Delitto Pomarelli : Sebastiani ossessionato - arrestato anche l'ex 'suocero' : Tragico epilogo per il giallo di Piacenza. Elisa Pomarelli, la 28enne di Borgotrebbia scomparsa in circostanze misteriose lo scorso 25 agosto, è stata ritrovata in queste ore senza vita. Massimo Sebastiani, l'amico che quella domenica aveva pranzato con lei l'ha uccisa, probabilmente nello stesso giorno, al culmine di una lite. L'uomo, stremato dopo circa due settimane di fuga, è stato arrestato e ha ammesso le sue responsabilità. Nella notte è ...