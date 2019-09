Vettel non nasconde la sua rabbia per l’atteggiamento di Leclerc

Leclerc in pole fa sognare Monza - ma Vettel accusa : non corre per la squadra : Il pilota regala alla Ferrari il primo posto, ma il finale è clamoroso: nessuno riesce a fare l’ultimo giro e il compagno di team si arrabbia

F1 - GP Italia 2019 : Leclerc in pole e Vettel che non è in grado di lanciarsi per l’ultimo tentativo. Poco gioco di squadra in Ferrari : Le qualifiche di Monza hanno regalato grandi emozioni e colpi di scena fino alla bandiera a scacchi per un finale praticamente mai visto nella storia recente della Formula 1. Charles Leclerc si è aggiudicato la pole position del Gran Premio d’Italia 2019 anche se gli ultimi minuti del Q3, oltre ad essere sotto investigazione, faranno discutere a lungo e potrebbero lasciare degli strascichi in casa Ferrari nel rapporto tra i due piloti di ...

Formula 1 – La delusione di Binotto : “Vettel veloce - peccato non sia andata come previsto. Mancato aiuto di Leclerc? Dico…” : Mattia Binotto esprime la sua delusione dopo la fine delle qualifiche del Gp d’Italia: il team principal Ferrari si dice dispiaciuto per Vettel e spiega il motivo del Mancato aiuto di Leclerc “peccato per Vettel, le cose non sono andate come avevamo previsto“. Mattia Binotto commenta così l’esito delle Q3 del Gp di Monza, macchiate dalla troppa strategia di tutte le scuderie. I piloti hanno preferito rallentare ...

Formula 1 - a tutto Binotto : “Vettel e Leclerc confermati per l’anno prossimo. Regole 2021? Non siamo qui per fare show” : Il team principal della Ferrari ha parlato dei propri piloti e del loro rapporto, soffermandosi poi sul regolamento che la FIA vorrebbe adottare per il 2021 Un occhio sul presente e sul Gran Premio d’Italia, un altro sul futuro e su quello che dovrebbe essere il regolamento del 2021. Mattia Binotto non lascia nulla al caso e mette al vaglio ogni situazione, partendo dai valori in pista mostrati a Monza fino alle discussioni per le ...

Sebastian Vettel F1 - GP Italia 2019 : “Il mio giro non è perfetto - possiamo migliorare” : Sebastian Vettel ha assistito da vicino al dominio del compagno di squadra Charles Leclerc nelle prove libere del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa a Monza. Il pilota della Ferrari ha concluso la FP2 a due decimi dal monegasco, il suo passo al volante della Rossa non è eguale a quello del vincitore di Spa ma il tedesco ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco in qualifica e puntare a un risultato di lusso ...

Formula 1 – Vettel spiazza tutti a Monza - Seb esilarante : “ho le palle - ma non sono di cristallo!” [VIDEO] : Seb, che simpaticone! Vettel sorprende tutti con un’esilarante battuta nel giovedì dedicato alla stampa a Monza Si accedono i motori oggi a Monza: i piloti della Formula 1 scenderanno in pista per le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Italia. Ieri, intanto, i campioni delle quattro ruote hanno raccontato alla stampa le sensazioni con le quali arrivano al weekend di gara italiano e Sebastian Vettel è stato protagonista ...

La gara di Monza ed il rapporto con Leclerc - Vettel sincero : “è stato più veloce di me e non mi piace! La F1? Non ho mai avuto un manager” : Sebastian Vettel senza peli sulla lingua: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp d’Italia I tifosi Ferrari sono pronti per un nuovo weekend di gara di fuoco: dopo la vittoria di Leclerc in Belgio, i ferraristi sperano in un nuovo successo anche in Italia, sulla pista di Monza. Accolto da un calorosissimo pubblico a Milano, Vettel ha così raccontato ai microfoni Sky le sue sensazioni: “sì, siamo carichi. A Monza ...

Formula 1 – Leclerc elogiato e Vettel difeso - Domenicali non ha dubbi : “Charles mi ricorda Lauda - ma Seb non ha abdicato” : Stefano Domenicali si complimenta con la Ferrari: le parole del presidente Lamborghini dopo la vittoria di Leclerc a Spa Weekend agrodolce a Spa: la Ferrari ha trovato la sua prima vittoria stagionale, con Leclerc per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio in F1. Il giovane monegasco ha voluto ricordare ed omaggiare il suo collega e amico Anthoine Hubert, scomparso nell’incidente di sabato pomeriggio in Gara-1 di ...

Formula 1 – Dov’è Seb? Vettel si nasconde tra i meccanici per non rubare la scena a Leclerc : il gesto nella foto di squadra a Spa è da applausi [VIDEO] : Vettel vero signore: il gesto durante la foto di squadra dopo la vittoria di Leclerc a Spa è speciale Un fine settimana ricco di emozioni a Spa: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, sul circuito del Belgio, dedicandola ad Anthoine Hubert, il 22enne scomparso nel tragico incidente di sabato in Gara-1 di F2. Leclerc ha trionfato anche grazie al lavoro di squadra: Sebastian Vettel è stato fondamentale per tenere ...

Formula 1 – Leclerc rifila 7 decimi a Vettel nelle qualifiche di Spa - Seb non nasconde la rabbia : “fottuto traffico!” [VIDEO] : Sebastian Vettel non nasconde il suo dispiacere dopo il secondo posto di oggi nelle qualifiche del Gp del Belgio Doppietta Ferrari a Spa nelle qualifiche del Gp del Belgio: Charles Leclerc ha conquistato una fantastica pole positio, rifilando ben 7 decimi al suo compagno di squadra Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari nonostante la prima fila tutta rossa, non ha nascosto il suo disappunto, dovuto al traffico trovato in pista che gli ...

Formula 1 – Vettel non abbassa la guardia a Spa : “abbiamo un piano per lo sviluppo del motore - ma mi auguro che…” : Sebastian Vettel non si culla troppo sugli aggiornamenti della Ferrari per Spa: il tedesco sempre allerta A Spa si ritorna a fare sul serio: questa mattina i piloti della Formula 1 tornano in pista per le prime libere del Gp del Belgio, primo appuntamento della seconda metà della stagione 2019. La Ferrari cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla Mercedes, ma rimane con i piedi per terra, senza sbilanciarsi troppo nonostante qualche ...

Formula 1 - Vettel e quel digiuno di vittorie : “non vinco da un anno? Vi spiego perché non mi pesa” : Il pilota della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul digiuno di vittorie che dura ormai da un anno esatto Un anno fa Sebastian Vettel vinceva il suo ultimo Gran Premio in Formula 1, si correva proprio a Spa, sede del prossimo appuntamento del calendario del Mondiale 2019. photo4/Lapresse Un digiuno inusuale per un quattro volte campione del mondo, che avrebbe potuto interrompere questa striscia se solo non fosse stato ...

F1 - GP Belgio 2019 : da Spa a Spa. Nel 2018 l’ultima vittoria di Sebastian Vettel prima di un anno tra ombre e anonimato : Da Spa a Spa. Sono passati solo dodici mesi dal 26 agosto 2018, il giorno di quell’ultima emozionante vittoria di Sebastian Vettel che ha inaspettatamente rappresentato però un punto di svolta in negativo e cambiato il volto della sua stagione e forse anche della sua carriera. La Formula 1 si appresta a tornare a Stavelot per l’edizione 2019 di un GP del Belgio che rappresenta uno degli ultimi barlumi di speranza per la Ferrari di ...

