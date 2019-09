Trenìt “batte” Trenitalia e torna online | potete riscaricarla su Android

Fonte : tuttoandroid

(Di domenica 8 settembre 2019) Con un post su Facebook nelle scorse ore il team diha annunciato di poterere a ad offrire il suo servizio normalmente. Ecco tutti i dettagli L'articolo“batte”suproviene da Tutto

MessinaPalermo : RT @bennaker: #Trenìt batte #Trenitalia in tribunale e torna online! ?? - solonews1011 : RT @bennaker: #Trenìt batte #Trenitalia in tribunale e torna online! ?? - Mr_Tozzo : RT @bennaker: #Trenìt batte #Trenitalia in tribunale e torna online! ?? -