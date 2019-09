Pokémon GO | Niantic dovrà pagare 4 milioni di dollari per il patteggiamento di una class

Fonte : eurogamer

(Di domenica 8 settembre 2019), la compagnia dietro aGO,quattrodidi risarcimento per ildi unaaction.I querelanti sono stati risarciti per i disturbi creati dai giocatori, specialmente al lancio dell'applicazione, che si intrufolavano nelle loro proprietà pur di catturare le creature di Game Freak. Uno dei querelanti addirittura ha dimostrato di come si presentassero a casa sua gruppi di anche cento persone per volta, in qualsiasi orario della giornata, smaniose di catturare un.La cosa interessante è che solo una piccolissima parte dei quattrodifinirà nelle tasche dei querelanti. Le dodici persone coinvolte nellaaction infatti otterranno solo 1.000ciascuno, contro i 2.500 richiesti. I soldi restanti invece serviranno per coprire le spese legali della causa, che è durata ben tre anni. Insomma, alla fine chi ...

