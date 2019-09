Motocross | GP Turchia 2019 MX2 | Jorge Prado stravince e fa doppietta anche ad

Fonte : oasport

(Di domenica 8 settembre 2019) Il Campione del Mondo MX2continua a dominare e a collezionare una vittoria dopo l’altra prima di salutare definitivamente la compagnia a fine stagione per effettuare il passaggio di categoria nella classe regina del. Il giovanissimo talento iberico classe 2001 ha dominatoad Afyonkarahisar aggiudicandosi per dispersione il Gran Premio di, 17° round stagionale del Mondiale MX2.ha così portato a casa il quindicesimo Gran Premio del, due settimane dopo aver festeggiato l’aritmetica certezza del secondo titolo iridato di fila, mettendo a segno l’ennesimasenza storia del suo percorso in questa categoria. Il centauro della KTM si è imposto in entrambe le mdi gara disputate quest’oggi infliggendo distacchi oceanici agli avversari, costretti alla resa per l’incapacità di tenere il ritmo ...

AndreaEttori : RT @corsedimoto: MXGP Turchia - @JHerlings84 is back! vittoria numero 85 della carriera per l'olandese davanti a Coldenhoff. Top5 Ivo Monti… - corsedimoto : MXGP Turchia - @JHerlings84 is back! vittoria numero 85 della carriera per l'olandese davanti a Coldenhoff. Top5 Iv… - gierrecrossteam : RT @corsedimoto: MXGP Turchia - Jeffrey Herlings vince la prima manche in Turchia. Brutto volo di Gajser fortunatamente senza conseguenze.… -