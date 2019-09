Il trionfo del monegasco di Monza 

F1 : trionfo Lecrerc - Monza in delirio per la Ferrari : “Un sogno vincere qui - vale 10 volte di più” : Il monegasco resiste a Hamilton e Bottas e bissa il successo del Belgio. Il team principal Binotto lo applaude: «Bravo, oggi sei perdonato, sei tutti noi»

VIDEO US Open 2019 - finale femminile Andreescu-Serena Williams - highlights e sintesi della partita. trionfo della canadese in due set : Pareva finita sul 6-3 5-1, sembrava di nuovo in equilibrio sul 6-3 5-5, si è definitivamente conclusa sul 6-3 7-5. La finale femminile degli US Open ha confermato la maledizione del 24° Slam di Serena Williams, che non arriva mai, lanciando ulteriormente verso l’alto le quotazioni di Bianca Andreescu. La canadese, con un match interpretato benissimo e in cui ha saputo reagire a un momento di estrema difficoltà, si è presa il terzo torneo ...

Mostra del cinema di Venezia : il trionfo di Joker : trionfo di Joker. Il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix ha vinto il Leone d’oro della 76.ma edizione della

VIDEO Charles Leclerc - la vittoria del predestinato : che trionfo a Spa - la Ferrari festeggia col fuoriclasse : La vittoria di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha conquistato il primo successo in carriera imponendosi nel GP del Belgio, un triono meritato per il monegasco che ha regalato anche la prima affermazione stagionale alla Scuderia di Maranello festeggiando davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Di seguito il VIDEO di Charls Leclerc, la vittoria del predestinato a Spa. VIDEO Charles Leclerc, LA vittoria DEL ...

La prima di Leclerc e Ferrari : trionfo nel Gp del Belgio davanti a Hamilton e Bottas : Il pilota monegasco vince il suo primo gran premio e lo dedica all’amico scomparso ieri, prima stagionale per le Rosse

Gp Belgio - finalmente Leclerc! Il trionfo del principino della Ferrari : Vince Leclerc per un soffio su Hamilton, terzo Bottas poi vettel Albon Perez Kvyat Hulkenberg Gasly e Stroll, questi i piloti a punti. Si ritira nelle battute finali Norris che era quinto! Peccato...

Ordine d’arrivo F1 - GP Belgio 2019 : risultato e classifica della gara. Charles Leclerc vince - Ferrari in trionfo! Hamilton 2° - Vettel 4° : Charles Leclerc ha vinto il GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena a Spa. Il pilota della Ferrari ha conquistato il primo successo in carriera grazie a una prestazione fantastica, è partito dalla pole-position e non è praticamente mai andato in difficoltà durante la gara riuscendo così a imporsi dopo alcune sfortune maturate nei mesi passati. Arriva anche la prima vittoria dell’anno per il Cavallino Rampante che ...

Venezia - il trionfo del ?J'accuse? di Polanski : «Tutti rischiano processi sommari» : Venezia - Gli applausi lunghi e scroscianti hanno messo la sordina alle polemiche della vigilia: per «J'accuse» di Roman Polanski è il giorno della rivincita e il...

Volley - ITALIA CAMPIONE DEL MONDO! Storica impresa dell’Under 19 - azzurri in trionfo dopo 22 anni : CAMPIONI DEL MONDO! L’ITALIA È SUL TRONO DEL PIANETA! La Nazionale di Volley maschile ha vinto i Mondiali Under 19 sconfiggendo la Russia per 3-1 (26-24; 21-25; 25-19; 25-18) nella Finale andata in scena a Tunisi, gli azzurrini hanno completato così la loro cavalcata fatta di otto vittorie in altrettanti incontri disputati e hanno fatto la storia: era da 22 anni che l’ITALIA non trionfava nella rassegna iridata di categoria, per la ...

LIVE Italia-Ucraina 3-0 volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : trionfo totale delle azzurre - seconda comoda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Rimanete con noi per cronaca, pagelle, dichiarazioni. Buona serata a tutti. Italia-Ucraina 3-0 (25-16; 25-18; 25-10). Le azzurre vincono agevolmente, secondo successo consecutivo agli Europei dopo quello di venerdì contro il Portogallo. Domani si tornerà in campo alle ore 18.00 per affrontare il Belgio nella prima vera partita di questa rassegna ...

LIVE Giorgi-Linette - Finale WTA New York in DIRETTA : l’azzurra a caccia del trionfo nel Bronx - è cominciato il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Gran risposta di rovescio di Giorgi, subito palla break. 30-30 Dritto in rete di Giorgi. 15-30 Una risposta sbagliata e una quasi vincente di Giorgi, poi Linette mette largo un passante di dritto. 20.07 Le due ragazze hanno provato i servizi, si comincia con Linette alla battuta! 20.02 Le due tenniste hanno appena iniziato il palleggio di riscaldamento, tra pochi minuti si ...

LIVE Giorgi-Linette - Finale WTA New York in DIRETTA : l’azzurra a caccia del trionfo nel Bronx : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della semiFinale di Camila Giorgi – La cronaca della semiFinale di Magda Linette Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della Finale nel NYJTL Bronx Open sul cemento di New York, torneo WTA di categoria International, tra Camila Giorgi e la polacca Magda Linette! Per la 27enne nativa di Macerata è stata una stagione molto contraddittoria, specialmente ...

Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto - l’Italia fa festa per la quarta volta! trionfo per acclamazione : I Giochi del Mediterraneo 2026 si disputeranno a Taranto! La candidatura pugliese ha avuto la meglio all’unanimità in occasione dell’Assemblea dei Comitati Olimpici dei 26 Paesi membri che si sono riuniti oggi a Patrasso (Grecia). La kermesse riservata alle Nazioni che si affacciano sul Mare Nostrum tornerà così in Italia dopo ben 17 anni dell’edizione di Pescara 2009, si tratterà della quarta volta nel nostro Paese dopo Napoli ...

VIDEO Chris Froome vincitore della Vuelta a España 2011 - il britannico accetta la maglia rossa : trionfo a tavolino dopo 8 anni : Chris Froome ha ufficialmente vinto la Vuelta di Spagna 2011 in seguito alla squalifica comminata a Juan José Cobo per assunzione di sostanze dopanti. Il britannico era venuto a conoscenza della notizia circa un mese fa, pochi giorni dopo il brutto incidente al Giro di Svizzera che lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione e a rinviare il ritorno in gara al prossimo anno. Oggi il keniano bianco ha potuto mostrare in VIDEO la maglia rossa, ...