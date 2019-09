Usa-Cina | è guerra fredda anche per i cavi sotto i mari

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : le partecipanti e le convocate. Usa con Biles - Russia a Mustafina - Cina giovane - Italia con le Fate : I Commissari Tecnici delle varie Nazionali hanno dovuto consegnare la lista delle convocate per i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Tutti gli allenatori hanno comunicato alla FIG i nomi delle sei atlete che intendono portare in terra teutonica (cinque titolari e una riserva per le 24 Nazionali in gara nel team-event, gli altri Paesi saranno rappresentati da individualiste) ma va ...

Dazi - perché un «cessate il fuoco» conviene a Usa e Cina : Prima telefonata tra i due capi negoziatori che hanno deciso di riprendere le discussioni ai primi di ottobre a Washington

Borse in rialzo con la ripresa delle trattative Usa-Cina. Bene Piazza Affari : L’annuncio di nuovi colloqui sul tema dazi e un generale ritorno dell’appetito per il rischio favoriscono i listini. In Italia ancora occhi puntati sul governo e sui riflessi sullo spread, sceso sotto 50 punti. Acquisti su St e Fca. Tokyo vola in chiusura (+2%)

Da Marinetti ai presidenti Usa : lo scoglio cultura nella lotteria dei quiz a Medicina : Si sono appena conclusi i test di accesso a Medicina: 100 minuti per rispondere a 60 quesiti. In corsa quasi 70 mila aspiranti medici per 11.568 posti disponibili:?in pratica un posto ogni sei candidati

L'ombra della Cina dietro gli iPhone hackerati : "Usati per monitorare gli uiguri" : L'hanno rivelato a TechCrunch delle fonti anonime, secondo cui le vulnerabilità venivano sfruttate per infettare i dispositivi della minoranza musulmana che abita la regione autonoma dello Xinjiang, e raccoglierne informazioni

Cina - la grande fuga delle big tech Usa è già iniziata : La guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina sta ridisegnando scenari ben più ampi e complessi. E mentre Washington e Pechino alternano screzi a finte convergenze, i colossi californiani legati – per processi produttivi – alla Cina, stanno studiando da tempo il piano B

Europa in rialzo nonostante nuovi dazi Usa-Cina - spread a 175 : Ieri sono state introdotte tariffe aggiuntive tra Stati Uniti e Cina, ma i mercati confidano su un imminente riapertura delle trattative tra le due potenze sul fronte del commercio internazionale. La Borsa di Shanghai è salita sulla scorta dell’attività manifatturiera migliore delle attese. Oggi Wall Street chiusa per il Labour Day

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 1° settembre - Usa e Francia allungano - Grecia vicina alla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI STATI UNITI-REPUBBLICA CECA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 15.39 Grecia-MONTENEGRO 85-60: finisce la partita, assoluto mattatore Georgios Papagiannis con 15 punti e 9 rimbalzi. 15.37 REPUBBLICA CECA-USA 38-55: terzo quarto decisivo gli americani ingranano con Mitchell da due e Marcus Smart. 15.35 Francia-GERMANIA 52-28: ...

Usa - in vigore i nuovi dazi contro Cina : 7.00 Entrati in vigore alle 24 i nuovi dazi decisi dagli Stati Uniti sulle merci importate dalla Cina. Le nuove tasse del 15% si applicano su un import di circa 112 miliardi di dollari. Oltre i due terzi dei beni di consumo importati dalla Cina sono già soggetti a imposte più elevate. Le nuove misure colpiranno anche la spesa per i consumi, cosa che, nelle prime fasi della guerra commerciale con Pechino, l'amministrazione Trump aveva evitato ...

Usa - confermati nuovi dazi contro Cina : 7.00 Il presidente Usa, Trump, ha confermato l'entrata in vigore dei nuovi dazi commerciali sulle importazioni cinesi a partire da domani. Nonostante i segnali di distensione lanciati nei giorni scorsi da entrambe le parti, negli States scatteranno tariffe del 15% su circa 112 miliardi di dollari di prodotti importati dalla Cina. Trump ha dichiarato che le trattative commerciale con Pechino hanno aiutato a limitare la violenza ad Hong Kong: ...

La base navale della Cina in Cambogia : cresce il potere militare cinese sotto gli occhi degli Usa : Un accordo segreto tra Cina e Cambogia per l'utilizzo di una base militare navale della Repubblica Popolare nel Paese del Sudest asiatico. Lo svela un'inchiesta del Wall Street Journal che...

Mondiali Basket 2019 – Le stelle ‘snobbano’ il Team Usa - ma quanta NBA in Cina : 56 giocatori distribuiti in 17 nazionali : Nonostante la grande rinuncia di diverse stelle del Team USA, i Mondiali di Basket 2019 saranno comunque nel segno dell’NBA: 56 giocatori divisi in 17 nazionali, 2 dei quali proveranno a far sognare l’Italia Nelle ultime settimane, quelle che concluderanno il cammino di avviCinamento ai Mondiali di Basket 2019, le nazionali partecipanti hanno studiato a tavolino ogni componente dei rispettivi roster, al fine di operare gli ...

Beautiful - trame Usa : Brooke vicina a Bill - Ridge tradisce la moglie : Torna lo spazio dedicato alle novità su Beautiful, lo sceneggiato americano che riesce ancora oggi ad incollare milioni di telespettatori davanti allo schermo di tutto il mondo. Nelle puntate Usa, in onda da settembre sulla Cbs, Ridge Forrester e Brooke Logan saranno sempre più distanti dopo l'incidente di Thomas. Se la madre di Hope troverà una spalla su cui piangere in Bill Spencer, lo stilista trascorrerà una notte di passione con una donna ...

La Cina Usa LinkedIn per reclutare le spie : È una pratica che va avanti da diverso tempo e che in alcuni casi è risultata efficace, ha raccontato il New York Times