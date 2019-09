Uomini e Donne | Andrea Dal Corso sbotta | “Vivete di critiche!”

Fonte : lanostratv

(Di sabato 7 settembre 2019)Daldireplica: “Ogni spunto è buono per criticare” I tronisti di, che se ne voglia o meno, sono stati in un certo senso i protagonisti dell’ultimo Festival di Venezia, a causa delle continue critiche da parte del web che li ritiene indegni di prendere parte a un simile evento.Dal, ex corteggiatore del programma, non ci sta e sui social arriva la dura replica a chi in questi giorni accusa lui e i suoi colleghi di aver rubato il posto al Festival del Cinema di Venezia a chi lo meritava davvero. Non appena le persone scorgono una possibilità di Critica, offesa, insulto e odio, sono sempre in prima linea! Un popolo che vive nelle critiche e nel denigrare il prossimo come mero appagamento dell’Ego e del proprio benessere psico – fisico! Quanta tristezza! ha replicatoDaldie ...

