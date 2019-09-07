InfoAtac : #info #atac - ???? in occasione del concerto di “Thegiornalisti”, che si terrà sabato 7 settembre nell'area del Circo… - virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - Roma : Campidoglio, riapre domenica al traffico la Galleria Giovanni XXIII dopo i lavori di rifacimento dell’impianto di i… -
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Traffico Roma del 07-09-2019 ore 10:30 Roma Daily News
NULLA DI NUOVO RISPETTO IL PRECEDENTE COLLEGAMENTO IL TRAFFICO SCORRE REGOLARE IN CITTA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 09 : 30 : NULLA DI NUOVO RISPETTO IL PRECEDENTE COLLEGAMENTO IL Traffico SCORRE REGOLARE IN CITTA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI STASERA LO RICORDIAMO PARTE IL CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE. GIA’ DA IERI CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA E VIA DI SAN TEODORO. OGGI DALLE 14 SI AGGIUNGERANNO QUELLE IN VIALE DEL CIRCO MASSIMO VIA DELLA GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 09 : 00 : Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Traffico SENZA IMPEDIMENTI ANCHE A Roma. STASERA PARTE IL CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE. GIA’ DA IERI CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA E VIA DI SAN TEODORO. MENTRE OGGIDALLE 14 SI AGGIUNGERANNO QUELLE IN VIALE DEL CIRCO MASSIMO VIA DELLA GRECA E VIA DEI CERCHI E IN VIA DELL’ARA ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 08 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Traffico SENZA IMPEDIMENTI ANCHE A Roma. STASERA PARTE IL CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE. GIA’ DA IERI CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA E VIA DI SAN TEODORO. MENTRE OGGIDALLE 14 SI AGGIUNGERANNO QUELLE IN VIALE DEL CIRCO MASSIMO VIA DELLA GRECA E VIA DEI CERCHI E IN VIA DELL’ARA ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Traffico SENZA IMPEDIMAMENTI ANCHE SULLA CAPITALE.. RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE ZTL NOTTURNE DI TRASTEVERE E SAN LORENZO. E DA IERI TORNATE ANCHE LE ZTL NOTTURNE DI CENTRO E TESTACCIO. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, IL Traffico HA SUBITO ULTERIORI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE PERMANGONO I RALLENTAMENTI A CAUSA DEL Traffico INTENSO DALLA NOMENTA ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. UN VEICOLO IN AVARIA, SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, IL Traffico HA SUBITO ULTERIORI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE PERMANGONO I RALLENTAMENTI A CAUSA DEL Traffico INTENSO DALLA NOMENTA ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. UN VEICOLO IN AVARIA, SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, IL Traffico HA SUBITO ULTERIORI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE PERMANGONO I RALLENTAMENTI A CAUSA DEL Traffico INTENSO DALLA NOMENTA ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. UN VEICOLO IN AVARIA, SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA DALLA CASSIA BIS ALLA CASILINA.. UN NCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, RENDE DIFFICILE IL TRANSITO TRA LA TANGENZIALE EST E VIALE PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL GRA. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA DALLA CASSIA BIS ALLA CASILINA.. UN NCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, RENDE DIFFICILE IL TRANSITO TRA LA TANGENZIALE EST E VIALE PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL GRA. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 18 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE STA PROVOCANDO ULTERIORI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA. SULL’ESTERNA LA CIRCOLAZIONE È INVECE SOSTENTUTA TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. TRAFFICATO IL PERCORSO CITTADINO DELLA A24 Roma-TERAMO, DA VIA DI PORTONACCIO A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE STA PROVOCANDO ULTERIORI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA. SULL’ESTERNA LA CIRCOLAZIONE È INVECE SOSTENTUTA TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. TRAFFICATO IL PERCORSO CITTADINO DELLA A24 Roma-TERAMO, DA VIA DI PORTONACCIO A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 17 : 00 : AI NASTRI DI PARTENZA LA VI EDIZIONE DELLA “Roma BY NIGHT RUN-HALF MARATHON”. GLI AMANTI DELLA CORSA SI RIUNISCO PER DUE GARE, UNA COMPETITIVA E L’ALTRA AMATORIALE. SI PARTE QUESTA SERA ALLE 21:30 DA PIAZZA DEL POPOLO IN DIREZIONE VILLA BORGHESE. I 21KM DELLA CORSA INTERESSANO IL CENTRO STORICO, IL LUNGOTEVERE E I QUARTIERI PARIOLI, FLAMINIO E VILLA BORGHESE. CHIUSURE PREVISTE AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI. E’ INIZIATO IERI IL “LONGINES GLOBAL ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 16 : 30 : AI NASTRI DI PARTENZA LA VI EDIZIONE DELLA “Roma BY NIGHT RUN-HALF MARATHON”. GLI AMANTI DELLA CORSA SI RIUNISCO PER DUE GARE, UNA COMPETITIVA E L’ALTRA AMATORIALE. SI PARTE QUESTA SERA ALLE 21:30 DA PIAZZA DEL POPOLO IN DIREZIONE VILLA BORGHESE. I 21KM DELLA CORSA INTERESSANO IL CENTRO STORICO, IL LUNGOTEVERE E I QUARTIERI PARIOLI, FLAMINIO E VILLA BORGHESE. CHIUSURE PREVISTE AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI. E’ INIZIATO IERI IL “LONGINES GLOBAL ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 15 : 30 : Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL RACCORDO ANULARE; SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALRIA E Più AVANTI DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA LAURENTINA: IN INTERNA SI RALLENTA TRA SALARIA E CASSIA BIS. QUESTA SERA ALLE 21.30 LA ...
Traffico Roma del 06-09-2019 ore 14 : 30 : UN INCIDENTE IN VIA TRIONFALE PROVOCA CODE DA VIA CASAL DEL MARMO A VIA DELL’INSUGHERATA VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E DA VIA GIUSEPPE TAVERNA A VIA DELL’INSUGHERATA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER UN ALTRO INCIDENTE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA DIREZIONE SAN GIOVANNI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA ARDEATINA E VIA TUSCOLANA PER AGGIORNAMENTI SUL ...