RavvedimentoOperoso

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 7 settembre 2019) Il contributo dato per un anno da Conte, Di Maio e tutti i suoi alla crescita di una Lega sovranista è qualcosa di cui non si parla più.Eppure per molti oggi, come per la sottoscritta, sono chiamati proprio a rimediare a quanto fatto in quest’anno, un “ravvedimento operoso” di tipo politico, per una diminuzione della pena (pena dei consensi elettorali, si intende) Nei fatti sono proprio loro, e proprio ancora Conte e ancora Di Maio con i suoi fedelissimi a formare questo governo di “emergenza democratica” contro il pericolo “fascista e sovranista” che hanno incubato, alimentato e fatto crescere in questi 14 mesi di governo giallo verde.Nei fatti, che lo vogliano o meno, stanno ammettendo la propria colpa e agli occhi degli elettori provando a rimediare ai propri errori.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.