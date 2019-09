Morto l' attore Federico Palmieri | l' attore trovato impiccato nel giardino condominiale

Federico Palmieri Morto : l'attore suicida a Roma in un condominio a piazza Bologna : È morto a Roma Federico Palmieri, attore cinematografico e teatrale. L'artista di 41 anni, nato e cresciuto nella zona di piazza Bologna è stato trovato impiccato con una corda alla...

Federico Palmieri : l'attore romano è stato trovato Morto nella sua casa : Federico Palmieri, attore romano di 41 anni, è stato trovato privo di vita nella casa di via Michele di Lando nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 5 settembre. Una sua amica ha allertato i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, per l'attore non c'è stato niente da fare. l'attore è stato trovato morto nel giardino condominiale All'arrivo dei Vigili del Fuoco, i soccorritori e gli agenti del Commissariato di polizia Sant'Ippolito ...

Morto Federico Palmieri - l’attore romano si è suicidato nel giardino della sua abitazione : È Morto a 41 anni Federico Palmieri, attore cinematografico e teatrale. Il suo corpo senza vita è stato trovato impiccato con una corda alla grata del giardino del palazzo in cui abitava a Roma, come riferisce Il Messaggero. Il suicidio risale al pomeriggio di giovedì e non si conoscono i motivi che hanno spinto l’attore a compiere il gesto: secondo quanto si apprende, non ha lasciato nessun messaggio. Attore, regista e autore di teatro e ...

