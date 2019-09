Formula 2 | sale l’ansia per Juan Manuel Correa | peggiorate improvvisamente le condizioni

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Il pilota coinvolto nell’incidente che ha ucciso Hubert a Spa è in questo momento ricoverato in coma indotto presso un ospedale specializzato di Londra Arrivano notizie preoccupanti circa ledi, il pilota coinvolto nell’incidente che ha ucciso Anthoine Hubert a Spa nel corso di Gara-1 di2. Trasportato in un ospedale di Londra specializzato, lo statunitense ha visto peggiorare repentinamente le proprieper un’infezione polmonare, che ha complicato la situazione clinica del pilota. I medici hanno così deciso di trasferire ulteriormentein un altro ospedale, per permettergli di ricevere le migliori cure del caso. Il pilota di2 è ricoverato adesso in terapia intensiva, le suesono critiche ma stabili come rivelato dalla famiglia: “purtroppo sono emerse nuove complicazioni, ...

