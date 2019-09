Auto | stretta di 60 miliardi sui profitti entro il 2023

Loredana Bertè costretta a fare l’ Auto stop per raggiungere Al Bano : Brutta disavventura per Loredana Bertè che, rimasta a piedi mentre si recava nelle tenuta di Al Bano , è stata costretta a fare l’autostop. La cantante è attualmente impegnata con il suo tour estivo e negli ultimi giorni è finalmente arrivata nel sud Italia. L’occasione perfetta per fare visita all’amico Carrisi che si è offerto di ospitarla a Cellino San Marco. Le cose però non sono andate proprio come Loredana aveva ...

Donna partorisce in taxi ed è costretta a pagare 40 sterline per pulire l’Auto : Una vicenda assurda quella accaduta a Jenny Larkin. La Donna ha subito capito che stava partorendo e ha chiamato un taxi che la potesse accompagnare all’ospedale più vicino. La Donna non ha fatto in tempo a arrivare in ospedale e ha partorito nel taxi. Il tassista impassibile ha chiesto e ottenuto di essere pagato lo spostamento in taxi e inoltre 40 sterline in più per pagare la pulizia dell’auto. La Donna ha partorito senza intoppi ...