L’aumento dell’Iva è un cane che si morde la coda

L’aumento dell’Iva costerà alle famiglie italiane 541 euro in più : La crisi di governo riporta in primo piano il doppio rincaro dell’Iva previsto dal 1° gennaio 2020. Per come è scritta l’ultima legge di Bilancio, senza contromisure l’aliquota ordinaria del 22% salirà al 25,2% e quella ridotta al 10% passerà al 13 per cento

L’impegno di Conte : “Eviteremo L’aumento dell’Iva e vareremo la manovra in anticipo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde al question time alla Camera dei deputati, parlando di manovra, aumento dell'Iva, Tav e autonomie. In particolare, Conte assicura che non ci sarà un aumento dell'Iva e che il governo sta lavorando già da ora per evitarlo e per fare in modo di varare la prossima manovra in anticipo.Continua a leggere