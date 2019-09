Di Maio si fa il suo Cdm a casa Farnesina

Di Maio nomina il "cinese" Sequi come suo capo di gabinetto : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha nominato come capo di gabinetto Ettore Francesco Sequi, attuale ambasciatore d’Italia a Pechino. Lo riferisce la Farnesina in una nota. “In questi anni ho avuto modo di constatare personalmente, in qualità di vice presidente della Camera, di vice premier e di ministro dello Sviluppo economico, l’importanza del ruolo del corpo diplomatico italiano”, ha spiegato Di ...

Governo : Calenda - ‘Di Maio ha voluto Mise a M5S per nascondere suoi disastri’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Patuanelli è meglio di Di Maio, è una persona concreta. Il problema è che Di Maio non ha voluto che al Mise andasse uno che non è dei 5 Stelle perché hanno fatto tali e tanti disastri che li vogliono tenere nascosti. Penso sia stato un grande errore lasciargli quel ministero”. Lo dice Carlo Calenda a La7. L'articolo Governo: Calenda, ‘Di Maio ha voluto Mise a M5S per nascondere suoi ...

Governo : colpaccio di Di Maio - Fico piazza 2 fedelissimi Renzi vince - ma Zingaretti ha 4 dei suoi. Ministri : mappa : 4 settembre 2019, nasce il Conte bis. Con qualche ora di ritardo rispetto alle previsioni della vigilia, il presidente del Consiglio è salito al Quirinale per sciogliere la riserva e, pochi minuti dopo, annunciare la lista dei Ministri dell'esecutivo M5S-Pd-LeU. E'... Segui su affaritaliani.it

Governo : colpaccio di Di Maio - Fico piazza 2 fedelissimi Renzi vince - ma Zingaretti ha 4 dei suoi. Ministri : mappa : 4 settembre 2019, nasce il Conte bis. Con qualche ora di ritardo rispetto alle previsioni della vigilia, il presidente del Consiglio è salito al Quirinale per sciogliere la riserva e, pochi minuti dopo, annunciare la lista dei Ministri dell'esecutivo M5S-Pd-LeU. E'... Segui su affaritaliani.it

Governo - Patuanelli prende il posto di Di Maio al Mise : “Continuità col suo lavoro”. E su Alitalia : “Vorrei essere l’ultimo a occuparmene” : Sarà l’ex capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, a raccogliere l’eredità di Luigi Di Maio come titolare del Ministero dello Sviluppo economico. “Sono molto felice, ci sono tanti dossier sul tavolo da affrontare in fretta. Il mio predecessore ha fatto un ottimo lavoro, avrò il lavoro spianato”, ha spiegato dopo l’annuncio da parte di Giuseppe Conte della lista dei neoministri al Quirinale. Tradotto, come ...

Di Maio è il nuovo ministro degli Esteri - ma l'inglese non è certo il suo forte : Il capo politico del Movimento 5 stelle lascia il doppio incarico di ministro del lavoro e dello sviluppo economico e...

Governo - Di Maio : “Nascera` grazie a Rousseau - abbiamo gia` vinto”. E non svela il suo voto : “Vedremo quale sarà il risultato, ma abbiamo già vinto, perché tutta Italia e anche il resto del mondo sa che questo Governo si formerà grazie al voto di italiani che, iscritti a una forza politica, possono decidere senza delegare”. A rivendicarlo il capo politico M5s, Luigi Di Maio, dopo aver pranzato con Alfonso Bonafede, nel giorno del voto degli iscritti M5s sulla piattaforma Rousseau. Di Maio non ha però voluto svelare il suo ...

Di Maio sta facendo la fine di Renzi ("fatto fuori dai suoi") - dice Pizzarotti : “Luigi Di Maio sta seguendo lo stesso percorso di Renzi che sembrava un intoccabile, e invece poi è stato fatto fuori proprio dai suoi”. Lo vede così il sindaco di Parma Federico Pizzarotti il destino del suo ex compagno e leader del Movimento 5Stelle nell'intervista al Corriere della Sera, edizione su carta. E lo trova anche “sotto scacco”. In particolare, per via della mossa a sorpresa di Franceschini che ha tolto dalla contesa il problema dei ...

Crisi di governo - Conte da Mattarella - poi vertice M5s-Pd. I dem : «Passi avanti». Di Maio vede i suoi : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

M5S - rivolta contro Di Maio e i suoi : “Restino fuori dal nuovo governo” : Gli oppositori interni alzano la voce e avviano trattative parallele con esponenti del Pd. Prende quota il nome di Morra come figura di garanzia. E i fichiani zittiscono Di Battista

Stallo M5S-Pd - lo scontro è su Di Maio I dem : «Vuole Viminale e vicepremier» Zingaretti riunisce i suoi alle 16 : Il Movimento 5 Stelle: «Rivedremo il Pd quando avranno dato l’ok all’incarico a Conte». Fonti dei democratici: «Accordo rischia per colpa di Di Maio, vuole il Viminale»

Luigi Di Maio - il piano preciso e il regolamento di conti all'interno del M5s : ecco il perché dei suoi veti : Luigi Di Maio ha un piano ben preciso in mente. Anche se il governo con il Pd non è il suo sogno, sicuramente lo vedrà più protagonista. Matteo Salvini, da vero leader, ha da sempre oscurato il ruolo del grillino che ora pensa di vendicarsi. Di Maio ha accolto con soddisfazione il passo indietro fat

Pd - la trattativa ruota intorno a Di Maio : i grillini vogliono far cadere i veti sul suo ingresso al governo : È tutto pronto per dare il via all'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, manca un solo scoglio: le sorti di Luigi Di Maio. Dopo i sondaggi terrificanti che portano il partito di Beppe Grillo al 7 per cento, sono in molti - forse troppi - i pentastellati che hanno messo in dubbio le

Giuseppe Conte - i sondaggi sul suo partito : se si allea con il Pd fanno il botto - con Di Maio un disastro : Dopo il partito di Renzi, torna in pista anche il partito di Giuseppe Conte. Oltre la crisi, ci potrebbero essere il voto anticipato e un nuovo assetto elettorale, per questo anche i sondaggisti riprendono in mano i dati sulla lista del premier di cui molto si sta parlando da qualche mese. Leggi anc